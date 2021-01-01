Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:44
6813 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 13 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 289 дітей та 160 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 13 травня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 569 осіб;
летальних випадків – 346;
одужало – 19 507 осіб;
здійснили тестувань за добу – 89 490 (зокрема методом ПЛР – 35 366, методом ІФА – 15 261, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38 863).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 135 886 осіб;
одужало – 1 816 643 особи;
летальних випадків – 47 333;
провели ПЛР-тестувань – 9 756 402.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.
Вакцинація в Україні:
20 386 людей щеплено проти COVID-19 за добу 12 травня 2021 року в Україні.
901 107 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 901 105 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 3 828 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Щеплення проводилось 268 мобільними бригадами з імунізації та 829 пунктами щеплення.
Станом на 12 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 543 099 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 726 випадків/ 1 610 щеплень;
Вінницька область – 128 випадків/ 715 щеплень;
Волинська область – 226 випадків/ 515 щеплень;
Дніпропетровська область – 553 випадки/ 1 550 щеплень;
Донецька область – 587 випадків/ 996 щеплень;
Житомирська область – 118 випадків/ 1 052 щеплення;
Закарпатська область – 104 випадки/ 681 щеплення;
Запорізька область – 432 випадки/ 1 351 щеплення;
Івано-Франківська область – 170 випадків/ 906 щеплень;
Київська область – 260 випадків/ 869 щеплень;
Кіровоградська область – 117 випадків/ 527 щеплень;
Луганська область – 126 випадків/ 448 щеплень;
Львівська область – 259 випадків/ 1 221 щеплення;
Миколаївська область – 244 випадки/ 738 щеплень;
Одеська область – 196 випадків/ 1 199 щеплень;
Полтавська область – 307 випадків/ 522 щеплення;
Рівненська область – 459 випадків/ 676 щеплень;
Сумська область – 159 випадків/ 400 щеплень;
Тернопільська область – 129 випадків/ 893 щеплення;
Харківська область – 635 випадків/ 899 щеплень;
Херсонська область – 158 випадків/ 75 щеплень;
Хмельницька область – 232 випадки/ 965 щеплень;
Черкаська область – 327 випадків/ 549 щеплень;
Чернівецька область – 74 випадки/ 477 щеплень;
Чернігівська область – 87 випадків/ 552 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
В Україні діє адаптивний карантин, країну поділили на зони.
Станом на 13 травня в Україні не залишилося областей в червоній зоні. Помаранчевий рівень епіднебезпеки діє в двох областях: Миколаївській та Черкаській. Всі інші регіони і Київ знаходяться в жовтій зоні карантину.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 13 травня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 569 осіб;
летальних випадків – 346;
одужало – 19 507 осіб;
здійснили тестувань за добу – 89 490 (зокрема методом ПЛР – 35 366, методом ІФА – 15 261, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38 863).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 135 886 осіб;
одужало – 1 816 643 особи;
летальних випадків – 47 333;
провели ПЛР-тестувань – 9 756 402.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.
Вакцинація в Україні:
20 386 людей щеплено проти COVID-19 за добу 12 травня 2021 року в Україні.
901 107 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 901 105 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 3 828 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Щеплення проводилось 268 мобільними бригадами з імунізації та 829 пунктами щеплення.
Станом на 12 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 543 099 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 726 випадків/ 1 610 щеплень;
Вінницька область – 128 випадків/ 715 щеплень;
Волинська область – 226 випадків/ 515 щеплень;
Дніпропетровська область – 553 випадки/ 1 550 щеплень;
Донецька область – 587 випадків/ 996 щеплень;
Житомирська область – 118 випадків/ 1 052 щеплення;
Закарпатська область – 104 випадки/ 681 щеплення;
Запорізька область – 432 випадки/ 1 351 щеплення;
Івано-Франківська область – 170 випадків/ 906 щеплень;
Київська область – 260 випадків/ 869 щеплень;
Кіровоградська область – 117 випадків/ 527 щеплень;
Луганська область – 126 випадків/ 448 щеплень;
Львівська область – 259 випадків/ 1 221 щеплення;
Миколаївська область – 244 випадки/ 738 щеплень;
Одеська область – 196 випадків/ 1 199 щеплень;
Полтавська область – 307 випадків/ 522 щеплення;
Рівненська область – 459 випадків/ 676 щеплень;
Сумська область – 159 випадків/ 400 щеплень;
Тернопільська область – 129 випадків/ 893 щеплення;
Харківська область – 635 випадків/ 899 щеплень;
Херсонська область – 158 випадків/ 75 щеплень;
Хмельницька область – 232 випадки/ 965 щеплень;
Черкаська область – 327 випадків/ 549 щеплень;
Чернівецька область – 74 випадки/ 477 щеплень;
Чернігівська область – 87 випадків/ 552 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
В Україні діє адаптивний карантин, країну поділили на зони.
Станом на 13 травня в Україні не залишилося областей в червоній зоні. Помаранчевий рівень епіднебезпеки діє в двох областях: Миколаївській та Черкаській. Всі інші регіони і Київ знаходяться в жовтій зоні карантину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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