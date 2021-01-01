Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за останню добу

6813 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 13 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 289 дітей та 160 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок четверга, 13 травня.Також за минулу добу:госпіталізували – 2 569 осіб;летальних випадків – 346;одужало – 19 507 осіб;здійснили тестувань за добу – 89 490 (зокрема методом ПЛР – 35 366, методом ІФА – 15 261, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38 863).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 135 886 осіб;одужало – 1 816 643 особи;летальних випадків – 47 333;провели ПЛР-тестувань – 9 756 402.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.Вакцинація в Україні:20 386 людей щеплено проти COVID-19 за добу 12 травня 2021 року в Україні.901 107 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 901 105 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 3 828 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).Щеплення проводилось 268 мобільними бригадами з імунізації та 829 пунктами щеплення.Станом на 12 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 543 099 людей.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 726 випадків/ 1 610 щеплень;Вінницька область – 128 випадків/ 715 щеплень;Волинська область – 226 випадків/ 515 щеплень;Дніпропетровська область – 553 випадки/ 1 550 щеплень;Донецька область – 587 випадків/ 996 щеплень;Житомирська область – 118 випадків/ 1 052 щеплення;Закарпатська область – 104 випадки/ 681 щеплення;Запорізька область – 432 випадки/ 1 351 щеплення;Івано-Франківська область – 170 випадків/ 906 щеплень;Київська область – 260 випадків/ 869 щеплень;Кіровоградська область – 117 випадків/ 527 щеплень;Луганська область – 126 випадків/ 448 щеплень;Львівська область – 259 випадків/ 1 221 щеплення;Миколаївська область – 244 випадки/ 738 щеплень;Одеська область – 196 випадків/ 1 199 щеплень;Полтавська область – 307 випадків/ 522 щеплення;Рівненська область – 459 випадків/ 676 щеплень;Сумська область – 159 випадків/ 400 щеплень;Тернопільська область – 129 випадків/ 893 щеплення;Харківська область – 635 випадків/ 899 щеплень;Херсонська область – 158 випадків/ 75 щеплень;Хмельницька область – 232 випадки/ 965 щеплень;Черкаська область – 327 випадків/ 549 щеплень;Чернівецька область – 74 випадки/ 477 щеплень;Чернігівська область – 87 випадків/ 552 щеплення.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.В Україні діє адаптивний карантин, країну поділили на зони.Станом на 13 травня в Україні не залишилося областей в червоній зоні. Помаранчевий рівень епіднебезпеки діє в двох областях: Миколаївській та Черкаській. Всі інші регіони і Київ знаходяться в жовтій зоні карантину.