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У Луцьку в Старому місті зіткнулися дві автівки

У Луцьку в Старому місті зіткнулися дві автівки
На перехресті вулиць Кривий Вал та Богдана Хмельницького сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів.

ДТП трапилася 12 травня о 14:16, її зафіксували камери відеоспостереження Центру безпеки міста Луцьк, інформує департамент муніципальної варти у фейсбуці.

Водій автомобіля NISSAN не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автомобілем ЗАЗ, що рухався попереду. Обидва автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

На місце події працювала поліція для з'ясування усіх обставин.

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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