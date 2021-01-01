У Луцьку в Старому місті зіткнулися дві автівки





ДТП трапилася 12 травня о 14:16, її зафіксували камери відеоспостереження Центру безпеки міста Луцьк, інформує департамент муніципальної варти у фейсбуці.



Водій автомобіля NISSAN не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автомобілем ЗАЗ, що рухався попереду. Обидва автомобілі зазнали механічних пошкоджень.



На місце події працювала поліція для з'ясування усіх обставин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На перехресті вулиць Кривий Вал та Богдана Хмельницького сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів.ДТП трапилася 12 травня о 14:16, її зафіксували камери відеоспостереження Центру безпеки міста Луцьк, інформує департамент муніципальної варти у фейсбуці.Водій автомобіля NISSAN не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автомобілем ЗАЗ, що рухався попереду. Обидва автомобілі зазнали механічних пошкоджень.На місце події працювала поліція для з'ясування усіх обставин.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію