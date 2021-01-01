Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу





Про це



Одужали за добу – 596 осіб, летальних випадків – 10.



За весь час пандемії в області зареєстрували 59 109 підтверджених випадків COVID-19, з них 3 070 у дітей та 3 522 у медичних працівників. Одужали 53 563 особи, з них - 2 611 дітей та 3 201 медичний працівник. 1 059 випадків хвороби завершилося летально, в тому числі померло 28 медиків.



Кількість активних хворих – 4 487.



За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстрували серед учнів та вчителів Ковельського, Володимир-Волинського, Локачинського та Горохівського районів (захворіли 2 учні та 4 педагоги). Наразі час продовжують хворіти 126 учнів та 168 працівників закладів освіти.



Розподіл випадків:







За період епідемічного спостереження зареєстрували 65 196 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 222 повідомлення про підозру на COVID-19.



Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 229 643 особи. За минулу добу обстежили – 1 123 особи, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 177 та приватними лабораторіями – 50.



Методом ІФА на COVID-19 обстежили 161 540 осіб. За минулу добу обстежили — 614 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 584 та приватними лабораторіями – 17.



Від початку вакцинальної кампанії в області провели 21 498 щеплень, з них одну дозу отримали – 21 378 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 120 осіб. За 12 травня 2021 року щепили 515 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу на Волині зареєстрували 226 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 11, медпрацівників — 9).Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Одужали за добу – 596 осіб, летальних випадків – 10.За весь час пандемії в області зареєстрували 59 109 підтверджених випадків COVID-19, з них 3 070 у дітей та 3 522 у медичних працівників. Одужали 53 563 особи, з них - 2 611 дітей та 3 201 медичний працівник. 1 059 випадків хвороби завершилося летально, в тому числі померло 28 медиків.Кількість активних хворих – 4 487.За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстрували серед учнів та вчителів Ковельського, Володимир-Волинського, Локачинського та Горохівського районів (захворіли 2 учні та 4 педагоги). Наразі час продовжують хворіти 126 учнів та 168 працівників закладів освіти.За період епідемічного спостереження зареєстрували 65 196 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 222 повідомлення про підозру на COVID-19.Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 229 643 особи. За минулу добу обстежили – 1 123 особи, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 177 та приватними лабораторіями – 50.Методом ІФА на COVID-19 обстежили 161 540 осіб. За минулу добу обстежили — 614 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 584 та приватними лабораторіями – 17.Від початку вакцинальної кампанії в області провели 21 498 щеплень, з них одну дозу отримали – 21 378 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 120 осіб. За 12 травня 2021 року щепили 515 осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію