За добу на Волині сталося три пожежі у житловому секторі

За добу 12 травня підрозділи Головного управління ДСНС України у Волинській області здійснили 68 виїздів для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів, проведення навчань та тренувань. Хибних викликів – 0.Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Волинській області.Щодо обстановки з пожежами12 травня співробітники пожежно-рятувальної служби ліквідували 3 пожежі у житловому секторі – горіли господарські будівлі у Підгайцівській сільській громаді та Горохівській міській громаді, а також дачний будинок у Литовежській сільській громаді. Зважаючи на пориви вітру, в усіх випадках існувала загроза перекидання вогню на суміжні житлові будинки та будівлі.Зокрема, о 16:55 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Мирне Горохівської міської громади – горіла дровітня. О 17:40 силами рятувальників 9-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Горохова та місцевої пожежної охорони села Сенкевичівка горіння було ліквідоване. Внаслідок пожежі згоріло 16 кубометрів дров, що зберігалися в господжарській будівлі. За попередніми даними, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем 64-річного місцевого жителя.О 17:55 надійшло повідомлення про пожежу в селі Борохів Підгайцівської сільської громади – горіла дерев’яна господарська будівля-гараж, а полум’я від пожежі перекинулося на розташовану поруч літню кухню. На місці події працювали рятувальники трьох пожежно-рятувальних підрозділів – з міста Ківерці та обласного центру. О 18:54 пожежа локалізована, о 19:31 – ліквідована. Вогнем знищені покрівлі будівель, зерно й солома, що зберігалися в господарській будівлі, а також речі домашнього вжитку. За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.У селі Литовеж рятувальники 18-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Іваничі та 5-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинська ліквідували пожежу в дерев’яному дачному будиночку. Причина пожежі встановлюється.Щодо знешкодження застарілих боєприпасів12 травня працівники групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення провели знешкодження застарілих боєприпасів у Ковельському та володимир-Волинському районах. Зокрема на Ковельщині іля села Дольськ піротехніки вилучили мінометну міну калібру 82 міліметри, а біля села Городилець – авіабомбу АО-1. Крім того, ще три артилерійські снаряди калібру 76 міліметрів піротехніки вилучили біля села Литовеж Володимир-Волинського району.Вилучені небезпечні предмети знешкоджені у спеціально відведених місцях.