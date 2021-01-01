У Києві жінка народила просто на станції метро





Про це йдеться у випуску



Надзвичайна подія сталася у підземному переході столичної станції "Лісова", саме там у жінки почалися пологи. Про це написала на своїй сторінці в мережі прессекретарка Київського метрополітену Наталка Макогон.



За її словами, близько 23:00 в переході в пасажирки почалися перейми, і їй викликали швидку. Але коли приїхали медики, дитина вже побачила світ.



Жінку із немовлям забрали до лікарні, вони почуваються добре. Тим часом в Інтернеті люди змагаються порадами, як назвати хлопчика, аби відзначити його незвичну появу на світ і радять метрополітену подарувати новонародженому пожиттєвий проїзний в столичній підземці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 травня у Києві в переході на станції метро "Лісова" у жінки почалися пологи. Дитина, яку жінка народила, почувається добре. Наразі малюк разом із мамою перебувають у лікарні.Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 13 травня.Надзвичайна подія сталася у підземному переході столичної станції "Лісова", саме там у жінки почалися пологи. Про це написала на своїй сторінці в мережі прессекретарка Київського метрополітену Наталка Макогон.За її словами, близько 23:00 в переході в пасажирки почалися перейми, і їй викликали швидку. Але коли приїхали медики, дитина вже побачила світ.Жінку із немовлям забрали до лікарні, вони почуваються добре. Тим часом в Інтернеті люди змагаються порадами, як назвати хлопчика, аби відзначити його незвичну появу на світ і радять метрополітену подарувати новонародженому пожиттєвий проїзний в столичній підземці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію