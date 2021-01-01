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У Києві жінка народила просто на станції метро

У Києві жінка народила просто на станції метро
12 травня у Києві в переході на станції метро "Лісова" у жінки почалися пологи. Дитина, яку жінка народила, почувається добре. Наразі малюк разом із мамою перебувають у лікарні.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 13 травня. 

Надзвичайна подія сталася у підземному переході столичної станції "Лісова", саме там у жінки почалися пологи. Про це написала на своїй сторінці в мережі прессекретарка Київського метрополітену Наталка Макогон.

За її словами, близько 23:00 в переході в пасажирки почалися перейми, і їй викликали швидку. Але коли приїхали медики, дитина вже побачила світ.

Жінку із немовлям забрали до лікарні, вони почуваються добре. Тим часом в Інтернеті люди змагаються порадами, як назвати хлопчика, аби відзначити його незвичну появу на світ і радять метрополітену подарувати новонародженому пожиттєвий проїзний в столичній підземці.

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Теги: метро, пологи
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