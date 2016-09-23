На Волині крадій кілька днів «витягав» із господарського приміщення інструменти
Сьогодні, 10:51
На Ратнівщині поліцейські розкрили крадіжку електроінструментів.
Про це повідомляє ГУНП в області.
Учора, 12 травня, із заявою про крадіжку до поліції звернувся 30-річний житель селище Заболоття. З’ясувалося, що з першого по дванадцяте травня невідомий викрав із господарського приміщення заявника куторіз Bosch, електролобзик Phiolent та дриль Makita. Сума викраденого майна становить 5 тис. грн.
Поліцейські оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв несудимий 37-річний місцевий житель. Куторіз та електролобзик вилучили.
За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням у підсобне приміщення, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Правопорушникові загрожує до шести років позбавлення волі. Триває слідство.
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Про це повідомляє ГУНП в області.
Учора, 12 травня, із заявою про крадіжку до поліції звернувся 30-річний житель селище Заболоття. З’ясувалося, що з першого по дванадцяте травня невідомий викрав із господарського приміщення заявника куторіз Bosch, електролобзик Phiolent та дриль Makita. Сума викраденого майна становить 5 тис. грн.
Поліцейські оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв несудимий 37-річний місцевий житель. Куторіз та електролобзик вилучили.
За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням у підсобне приміщення, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Правопорушникові загрожує до шести років позбавлення волі. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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