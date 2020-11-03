У Ковелі чоловік побив та обікрав товариша, а згодом – і його співмешканку

Ковельські поліцейські оперативно спіймали зухвалого грабіжника. Вирішують питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу зловмиснику.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Інформують, що 57-річний ковельчанин з повідомленням про грабіж звернувся до поліції вчора, 12 травня. Він розповів, що близько 14 години в його дім прийшов товариш, який наніс йому декілька ударів, а опісля забрав грошові кошти та пішов у невідомому напрямку.Через деякий час зловмисник у дворі зустрів співмешканку заявника й викрав із її рук сумку та відкрито заволодів грошима, що там були.Зловмисника оперативно затримали співробітники відділу кримінальної поліції Ковельського РУП на одній із вулиць міста. Це 39-річний раніше судимий житель Ковеля.Кримінальне провадження розпочали за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, вчинений повторно. Нині чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.Слідство триває.