На Волині втопився 8-річний хлопчик





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



На місці працівники поліції встановили, що дитина пішла купатись на місцеву водойму і потонула. Медики констатували смерть хлопчика.



За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок», правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії, тіло направлено на судово-медичну експертизу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 12 травня, близько 18 години до поліції надійшло повідомлення про утоплення 8-річного хлопчика з селі Здомишель Ковельського району.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.На місці працівники поліції встановили, що дитина пішла купатись на місцеву водойму і потонула. Медики констатували смерть хлопчика.За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок», правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії, тіло направлено на судово-медичну експертизу.

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