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На Волині втопився 8-річний хлопчик

На Волині втопився 8-річний хлопчик
Учора, 12 травня, близько 18 години до поліції надійшло повідомлення про утоплення 8-річного хлопчика з селі Здомишель Ковельського району.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

На місці працівники поліції встановили, що дитина пішла купатись на місцеву водойму і потонула. Медики констатували смерть хлопчика.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок», правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії, тіло направлено на судово-медичну експертизу.



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Теги: Здомишель, утоплення
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