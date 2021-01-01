На Волині втопився 8-річний хлопчик
Сьогодні, 11:16
Учора, 12 травня, близько 18 години до поліції надійшло повідомлення про утоплення 8-річного хлопчика з селі Здомишель Ковельського району.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
На місці працівники поліції встановили, що дитина пішла купатись на місцеву водойму і потонула. Медики констатували смерть хлопчика.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок», правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії, тіло направлено на судово-медичну експертизу.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
На місці працівники поліції встановили, що дитина пішла купатись на місцеву водойму і потонула. Медики констатували смерть хлопчика.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок», правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії, тіло направлено на судово-медичну експертизу.
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