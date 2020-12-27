У селі на Волині вперше освятили храм. ФОТО

У день пам'яті преподобного Амфілохія Почаївського, тобто 12 травня, митрополит Луцький і Волинський Михаїл звершив чин освячення однойменного храму в селі Кадище Цуманського деканату й очолив літургію.Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.З ним служили декан протоієрей Тарас Манелюк, настоятель священник Ігор Літвінцов, інше духовенство Цуманського, Ківерецького, Маневицького (Колківського) благочинь та із сусідньої Рівненської єпархії. Разом молилися голова Цуманської ОТГ Анатолій Дорощук, інші миряни.Привітавши з першим престольним святом, митрополит найперше подякував селянам за цей храм, за жертовну працю задля слави Божої: «Ви великі у ділах своїх», і це навіки. Історія цього Божого дому буде багатогранною, зазначив владика. Багато хто долучатиметься до його розбудови, але ви перші, чиї імена впишуть в його історію і кому Господь поклав на душу збудувати тут храм».Церковними відзнаками архіпастир нагородив чимало парафіян: їм вручили медалі «За жертовність» і грамоти.Чин заснування церкви та поставлення хреста відправили три роки тому. Як повідомив о. Ігор, раніше в цьому невеликому селі, що на межі Волинської та Рівненської єпархій, храму не було.