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У центрі Луцька зрізають дерева: що кажуть комунальники. ВІДЕО

У центрі Луцька зрізають дерева: що кажуть комунальники. ВІДЕО
У центрі Луцька на проспекті Волі розпочали корчувати дерева. Їх зрізали зранку 12 травня на проспекті Волі біля гімназії № 4.

Як розповів Суспільному майстер Леонід Кравець, під пилку зріжуть декілька десятків дерев.

Дерева, які дозволили корчувати, позначені в спеціальному ордері, говорить майстер. Зрізану деревину доставлять у "Луцьктепло".

"Ще завтра дев'ять дерев зріжемо, бо по плану будуть знімати землю та робити комунікації. Сьогодні зрізали десь 8 чи 7 дерев", – зазначив чоловік.

Дерева ріжуть згідно з проектом реконструкції проспекту Волі. Роботи за планом триватимуть упродовж двох років, зазначив начальник управління житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк.

"Розпочався процес демонтажу технічної полоси, ми зривали асфальт, бордюри, дерева, які підлягали знесення – демонтуємо, їх декілька десятків, де будуть кишені, повороти, переходи та інші речі, які передбачені проектно-кошторисною документацією", – зазначив Микола Осіюк.

Зі слів посадовця, зрізатимуть дерева на ділянці від вулиці Шопена до Київського майдану. Дерева на проспекті Волі до пам'ятника Шевченка зрізати не будуть.

Точну кількість зрізаних нині дерев комунальник не назвав. Додав: планують висадити майже сотню нових.

Нагадаємо, на початку травня обласному центрі Волині розпочали підготовчі роботи до проведення реконструкції проспекту Волі. Водіїв попереджають, що на час реконструкції можливе тимчасове перекриття руху на магістралі міста. Повністю обмежувати рух транспорту на проспекті Волі не планують.



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Теги: реконструкція, Луцьк, проспект Волі, кронування дерев
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