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Трагедія на Рівненщині: сусід за кермом вантажівки збив 6-річну дитину. ФОТО

Трагедія на Рівненщині: сусід за кермом вантажівки збив 6-річну дитину. ФОТО
У лікарні помер 6-річний хлопчик, який потрапив під колеса вантажівки у Березному Рівненської області.

Майже п’ять годин медики боролися за життя дитини, втім о 00:10 від отриманих у ДТП травм він помер у реанімації, повідомляє ГУНП у Рівненській області.

Аварія сталася вчора, 12 травня, близько 19:30 на вулиці Наливайка у Березному. 46-річний місцевий житель — водій вантажного автомобіля «ГАЗ», допустив наїзд на шестирічного хлопчика, який раптово вибіг на проїзну частину.

Нагадаємо вчора, 12 травня, близько 19:30 на вулиці Наливайка у Березному 46-річний місцевий житель — водій вантажного автомобіля «ГАЗ» допустив наїзд на шестирічного хлопчика, який раптово вибіг на проїзну частину.

Як встановили попередньо поліцейські, матір на власному легковому авто приїхала додому із садочка. І поки висаджувала молодших дітей, 6-річний вибіг на проїзну частину, де потрапив під вантажівку. Керманич — сусід потерпілої сім’ї саме повертався з роботи додому.

Водій за результатами освідування був тверезий.

Кримінальне провадження, розпочате за частиною 1 статті 286 КК України, перекваліфікували на частину 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Досудове розслідування здійснюватиме слідчий слідчого управління.

Правова кваліфікація кримінального провадження з частини 1 статті 286 КК України змінена на частину 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Досудове розслідування здійснюватимуть слідчі слідчого управління.

Трагедія на Рівненщині: сусід за кермом вантажівки збив 6-річну дитину. ФОТО
Трагедія на Рівненщині: сусід за кермом вантажівки збив 6-річну дитину. ФОТО

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Теги: Березне, аварія, дитина
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