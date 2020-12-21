Трагедія на Рівненщині: сусід за кермом вантажівки збив 6-річну дитину. ФОТО





Майже п’ять годин медики боролися за життя дитини, втім о 00:10 від отриманих у ДТП травм він помер у реанімації, повідомляє



Аварія сталася вчора, 12 травня, близько 19:30 на вулиці Наливайка у Березному. 46-річний місцевий житель — водій вантажного автомобіля «ГАЗ», допустив наїзд на шестирічного хлопчика, який раптово вибіг на проїзну частину.



Нагадаємо вчора, 12 травня, близько 19:30 на вулиці Наливайка у Березному 46-річний місцевий житель — водій вантажного автомобіля «ГАЗ» допустив наїзд на шестирічного хлопчика, який раптово вибіг на проїзну частину.



Як встановили попередньо поліцейські, матір на власному легковому авто приїхала додому із садочка. І поки висаджувала молодших дітей, 6-річний вибіг на проїзну частину, де потрапив під вантажівку. Керманич — сусід потерпілої сім’ї саме повертався з роботи додому.



Водій за результатами освідування був тверезий.



Кримінальне провадження, розпочате за частиною 1 статті 286 КК України, перекваліфікували на частину 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Досудове розслідування здійснюватиме слідчий слідчого управління.



Правова кваліфікація кримінального провадження з частини 1 статті 286 КК України змінена на частину 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Досудове розслідування здійснюватимуть слідчі слідчого управління.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У лікарні помер 6-річний хлопчик, який потрапив під колеса вантажівки у Березному Рівненської області.Майже п’ять годин медики боролися за життя дитини, втім о 00:10 від отриманих у ДТП травм він помер у реанімації, повідомляє ГУНП у Рівненській області. Аварія сталася вчора, 12 травня, близько 19:30 на вулиці Наливайка у Березному. 46-річний місцевий житель — водій вантажного автомобіля «ГАЗ», допустив наїзд на шестирічного хлопчика, який раптово вибіг на проїзну частину.Нагадаємо вчора, 12 травня, близько 19:30 на вулиці Наливайка у Березному 46-річний місцевий житель — водій вантажного автомобіля «ГАЗ» допустив наїзд на шестирічного хлопчика, який раптово вибіг на проїзну частину.Як встановили попередньо поліцейські, матір на власному легковому авто приїхала додому із садочка. І поки висаджувала молодших дітей, 6-річний вибіг на проїзну частину, де потрапив під вантажівку. Керманич — сусід потерпілої сім’ї саме повертався з роботи додому.Водій за результатами освідування був тверезий.Кримінальне провадження, розпочате за частиною 1 статті 286 КК України, перекваліфікували на частину 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Досудове розслідування здійснюватиме слідчий слідчого управління.Правова кваліфікація кримінального провадження з частини 1 статті 286 КК України змінена на частину 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Досудове розслідування здійснюватимуть слідчі слідчого управління.

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