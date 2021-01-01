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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ковідний госпіталь у Боголюбах: якою є ситуація станом на 13 травня

Ковідний госпіталь у Боголюбах: якою є ситуація станом на 13 травня
Наразі спостерігають тенденцію до зменшення хворих в ковідному стаціонарі Волинської обласної клінічної лікарні. Зранку там перебувало 95 пацієнтів проти 107 минулої доби.

Про це повідомляє журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.

За його інформацією, зменшилася кількість хворих під високими потоками кисню з 90 до 79. Тенденція до зниження пов’язана з тим, що за минулу добу виписали 12-х людей, а поступило 4-ро. 7-ро пацієнтів перебувають у реанімації.

«Попри це всі хворі, яких госпіталізували в боголюбський шпиталь, все одно належать до важких і потребують комплексного підходу в лікуванні. Тому лікарі просять берегтися і зважати на нову інформацію про захворювання на коронавірус. Адже в Україні знову спостерігається суттєве збільшення зареєстрованих хворих – майже на 2300 людей. Збільшення реєструють і на Волині загалом», - пише у своєму дописі Андрій Гнатюк.
Також нагадують телефони відділеннь ковідного стаціонару Волинської обласної клінічної лікарні, за якими лише найближчі родичі зможуть дізнатися про стан хворих.

Наголошують, що за цими телефонами не консультують про перебіг хвороби і методику лікування. На дзвінки відповідають лікарі, які перебувають на той час на чергуванні.

Отож, відділення №1 – реанімація – 79-39-22. Завідувач Філіпчук Юрій Сергійович.
Відділення №2 – 79-75-02. Завідувач Яковенко Олег Костянтинович.
Відділення №3 – 79-39-28. Завідувачка Данилкова Людмила Володимирівна.
Відділення №4 – 79-39-17. Завідувач Лопачак Олег Романович.
Відділення №5 – 79-39-29. Завідувачка Герус Ірина Леонідівна.
Приймальне відділення – 79-75-47. Завідувачка Романів Лілія Ярославівна.

Телефонувати в реанімацію можна орієнтовно з 8 до 9 години, з 13 до 15 і з 20 до 21. Лікарі відповідають, якщо є можливість.

В інші відділення можна телефонувати з 9 до 10 години, з 13 до 14 і з 20 до 22.

У різний час можуть відповідати різні лікарі, які перебувають на ротації.

Також лікарі звертаються до родичів якнайменше телефонувати хворим на мобільні телефони, оскільки розмови можуть впливати на зниження сатурації.

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Теги: Боголюби, госпіталь, коронавірус
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