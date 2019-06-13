Сутички поблизу луцького авторинку: водій-порушник втікав від патрульних





Про це



Під час спілкування із патрульними керманич не реагував на зауваження та здійснив рух автомобілем. Патрульні на службовому автомобілі з увімкненими синіми і червоними проблисковими маячком та спеціальним звуковим сигналом намагалися зупинити транспортний засіб, однак водій почав маневрувати.



Після спроби здійснити зупинку шляхом блокування авто за допомогою допоміжного екіпажу, водій виїхав на зелену зону, чим намагався уникнути відповідальності.



У результаті на керманича інспектори склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку), ч.5 ст.121 (Порушення правил користування ременями безпеки), ч.6 ст.121 (Керування водієм транспортним засобом не зареєстрованим в Україні в установленому порядку), ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має діючого страхового поліса) КУпАП.



Відео користувача фейсбуку Володимира Приходька.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 13 травня, на вулиці Єршова поблизу авторинку луцькі патрульні виявили 31-річного водія автомобіля Citroen C5, який порушив ПДР, а саме зупинився у неналежному місці.Про це повідомляє потрульна поліція Волині.Під час спілкування із патрульними керманич не реагував на зауваження та здійснив рух автомобілем. Патрульні на службовому автомобілі з увімкненими синіми і червоними проблисковими маячком та спеціальним звуковим сигналом намагалися зупинити транспортний засіб, однак водій почав маневрувати.Після спроби здійснити зупинку шляхом блокування авто за допомогою допоміжного екіпажу, водій виїхав на зелену зону, чим намагався уникнути відповідальності.У результаті на керманича інспектори склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку), ч.5 ст.121 (Порушення правил користування ременями безпеки), ч.6 ст.121 (Керування водієм транспортним засобом не зареєстрованим в Україні в установленому порядку), ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має діючого страхового поліса) КУпАП.Відео користувача фейсбуку

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