Нібито працівник банку ошукав волинянку на 2 тисячі гривень





Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.



Напередодні, у телефонному режимі спритник представився працівником одного з банків, та під приводом розблокування банківської картки заволодів грошовими коштами жінки в сумі майже 2 тисячі гривень.



Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 травня ошуканою псевдо банківським працівником залишилась мешканка Ковельського району.Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.Напередодні, у телефонному режимі спритник представився працівником одного з банків, та під приводом розблокування банківської картки заволодів грошовими коштами жінки в сумі майже 2 тисячі гривень.Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.

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