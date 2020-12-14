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Нібито працівник банку ошукав волинянку на 2 тисячі гривень

Нібито працівник банку ошукав волинянку на 2 тисячі гривень
12 травня ошуканою псевдо банківським працівником залишилась мешканка Ковельського району.

Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.

Напередодні, у телефонному режимі спритник представився працівником одного з банків, та під приводом розблокування банківської картки заволодів грошовими коштами жінки в сумі майже 2 тисячі гривень.

Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.

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Теги: шахрайство, гроші
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