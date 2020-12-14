Нібито працівник банку ошукав волинянку на 2 тисячі гривень
Сьогодні, 14:00
12 травня ошуканою псевдо банківським працівником залишилась мешканка Ковельського району.
Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
Напередодні, у телефонному режимі спритник представився працівником одного з банків, та під приводом розблокування банківської картки заволодів грошовими коштами жінки в сумі майже 2 тисячі гривень.
Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.
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Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
Напередодні, у телефонному режимі спритник представився працівником одного з банків, та під приводом розблокування банківської картки заволодів грошовими коштами жінки в сумі майже 2 тисячі гривень.
Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.
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