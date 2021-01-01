У лісі поблизу Луцька «хобіти» та «ельфи» змагалися в екоквесті. ВІДЕО
Сьогодні, 12:10
У лісі поблизу села Гаразджа, що неподалік Луцька, відбувся піший екологічний маршрут-квест під назвою "Таємниці лісу". 35 школярів досліджували місцевість та вирішували завдання з вікторини.
Такий екоквест організували вперше. Розробив маршрут працівник обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства Павло Савчук.
Як розповів чоловік Суспільному, на маршруті розмістили 11 таблиць із QR-кодами, просканувавши які через смартфон діти отримували запитання про лісову екосистему.
"Це дозволяє поєднати і туристичний аспект, і краєзнавчий, пізнавальний і відпочинковий", – говорить Павло Савчук.
Стартували учні Піддубцівської школи разом із педагогами і краєзнавцем о 10 годині. Для проходження квесту дітей поділили на дві команди – "Ельфи" та "Хобіти".
Довжина екологічної стежки – 5 кілометрів.
Упродовж маршруту дітям розповідали цікаві факти про ліс. Захід тривав три години. У підсумку школярі пройшли половину дистанції.
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Такий екоквест організували вперше. Розробив маршрут працівник обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства Павло Савчук.
Як розповів чоловік Суспільному, на маршруті розмістили 11 таблиць із QR-кодами, просканувавши які через смартфон діти отримували запитання про лісову екосистему.
"Це дозволяє поєднати і туристичний аспект, і краєзнавчий, пізнавальний і відпочинковий", – говорить Павло Савчук.
Стартували учні Піддубцівської школи разом із педагогами і краєзнавцем о 10 годині. Для проходження квесту дітей поділили на дві команди – "Ельфи" та "Хобіти".
Довжина екологічної стежки – 5 кілометрів.
Упродовж маршруту дітям розповідали цікаві факти про ліс. Захід тривав три години. У підсумку школярі пройшли половину дистанції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 12:10