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Автомобілі, комп'ютери, меблі: Луцька райрада допомагає громадам та поліції

Автомобілі, комп'ютери, меблі: Луцька райрада допомагає громадам та поліції
Луцька районна рада активно співпрацює із громадами та районною поліцією, допомагаючи їм транспортними засобами, комп’ютерною технікою та меблями.

Про це йдеться на сайті Луцької райради.

Крім того, триває передача документів трудового архіву громадам.

На сесії Луцької райради 15 квітня прийняли рішення про передачу 7 приміщень ФАПів, автомобіль Daеwoo Lanos, меблі та документацію трудового архіву для Городищенської територіальної громади.

«Нашою ідеєю є запустити проект «Соціальне житло» і реалізувати його на теренах Луцького району. На крайній сесії ми передали сім приміщень закинутих ФАПів до Городищенської громади. Це вперше, коли житло буде реально надаватися медикам, освітянам, вразливим верствам населення. Громада вже сама будете визначати кому саме, бо добре знає потребу місцевих у житлі. Ми показуємо приклад, що у ті приміщення, які стоять закинутими, потрібно вдихнути життя», - розповів голова Луцької районної ради Олександр Омельчук.

Крім того, автомобіль ВАЗ 2110 Луцької районної ради переданий у Мар'янівську територіальну громаду. Ключі та документи на авто селищному голові Олегу Басалику передав заступник керівника, керуючий справами Луцької райради Андрій Лев.

Автомобілі, комп'ютери, меблі: Луцька райрада допомагає громадам та поліції


Також Андрій Лев передав начальнику сектору кадрового забезпечення Луцького районного відділення поліції Василю Кліменчуку меблі (столи, крісла), комп'ютерну та копіювальну техніку.

Автомобілі, комп'ютери, меблі: Луцька райрада допомагає громадам та поліції


Днями голова Луцької районної ради Олександр Омельчук разом із головою Ківерцівської міської територіальної громади Олександром Ковальчуком підписали акти прийому-передачі майна. Зокрема, Луцька райрада, як правонаступниця Ківерцівської райради, передала Ківерцівській громаді систему голосування «Рада», монітор та звукове обладнання.

Автомобілі, комп'ютери, меблі: Луцька райрада допомагає громадам та поліції


Олицькій селищній громаді Луцька районна рада передала комп’ютерну техніку - багатофункціональний пристрій (принтер, сканер, ксерокс).

«Цей пристрій передаємо для організаційного відділу Олицької селищної ради. Техніки не вистачає загалом усім – і селищній раді, і старостам, тому дякуємо Луцькій районній раді за надане комп’ютерне обладнання», - сказав Олицький селищний голова Олександр Прендецький.

А за сприяння депутата Луцької районної ради Олександра Шабали Копачівська громада отримала від райради у власність меблі.

Автомобілі, комп'ютери, меблі: Луцька райрада допомагає громадам та поліції

Автомобілі, комп'ютери, меблі: Луцька райрада допомагає громадам та поліції

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Теги: Волинь, Луцька районна рада, громада, допомога
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