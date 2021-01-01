Жителі волинського міста, які борються з раком, отримають матеріальну допомогу
Сьогодні, 12:37
Ковельчанам, які мають онкологічні захворювання, виділили по 5 тисяч гривень матеріальної допомоги.
Таке рішення прийняли на засіданні виконкому, йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Попередньо, їх заяви розглянула комісія з питань соціального захисту населення, призначення різних видів соціальних допомог та житлових субсидій.
На лікування і підтримку тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах, нададуть майже 59 тисяч гривень 75 особам.
17 жителів міста, які мають онкологічні захворювання, отримають 40 тисяч (по 5 тисяч кожен). По тисячі профінансують дві родини на лікування дітей, хворих на ДЦП.
4 ковельчанам, які прийняті на військову службу за контрактом в Збройні Сили, виплатять 20 тисяч, 4 сім’ям учасників АТО й ООС – 8 тисяч ривень. Тисячу гривень матеріальної допомоги виділили до дня народження дитині загиблого героя.
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Таке рішення прийняли на засіданні виконкому, йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Попередньо, їх заяви розглянула комісія з питань соціального захисту населення, призначення різних видів соціальних допомог та житлових субсидій.
На лікування і підтримку тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах, нададуть майже 59 тисяч гривень 75 особам.
17 жителів міста, які мають онкологічні захворювання, отримають 40 тисяч (по 5 тисяч кожен). По тисячі профінансують дві родини на лікування дітей, хворих на ДЦП.
4 ковельчанам, які прийняті на військову службу за контрактом в Збройні Сили, виплатять 20 тисяч, 4 сім’ям учасників АТО й ООС – 8 тисяч ривень. Тисячу гривень матеріальної допомоги виділили до дня народження дитині загиблого героя.
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