Неповнолітній волинянин продавав чотирьох лисенят: тварин врятували





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Нагадаємо, у п’ятницю, 7 травня, активісти UAnimals побачили оголошення про продаж диких тварин – чотирьох лисенят лисиці звичайної. Вони одразу ж сконтактували з продавцем і представилися як зацікавлені покупці.



«Нам стало відомо, що лисенята були вилучені з дикої природи, начебто, для порятунку. Очевидно, що це неправда, оскільки хлопець відверто намагався наживитися на тваринах. Телефоном він озвучив нам ціну: одне лисеня коштує 2000 гривень, а при покупці усіх чотирьох підприємливий хлопець запропонував суттєву знижку – 1500 гривень за тварину», – йдеться у дописі.



Активісти дізнались, що продавець перебуває у Волинській області й організували операцію порятунку в Ковелі. Спершу домовилися про зустріч, аби «придбати» усіх тварин нібито для своєї приватної колекції. На місці ж домовилися з зоозахисниками команди Kovel Animals та патрульною поліцією, щоби впіймати порушника на гарячому.



Під час зустрічі виявилося, що хлопець, який продавав лисенят, був неповнолітнім. Відповідно на місці йому постанову не винесли. Тож на сьогодні справа на розгляді в представників національної поліції, які вже будуть виносити вердикт за постановою.



Зазначають, що хлопець порушив статтю 88-1 КУпАП – «Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах», а також статтю 89 КУпАП «Жорстоке поводження з тваринами».



Під час операції порушник разом із родиною розповідали різні легенди для виправдання своїх дій, зокрема про порятунок лисенят, мати яких загинула. Нагадують, що справжні рятівники не намагаються заробити на тваринах, а браконьєрське вилучення тварин із лісу та раннє відлучення від матері є протизаконним.



«Наразі тварини на тимчасовій перетримці у Ковелі. Після ветеринарного огляду їх направлять до реабілітаційного центру для лисиць. Хоча раннє відлучення від матері й увесь цей негативний досвід дуже стресовий для тварин, є великі шанси, що після реабілітації лисенят удасться повернути до дикої природи.



UAnimals бере на себе повну відповідальність за лисенят й робитиме все необхідне, щоби їхні долі склалися щасливо», - пишуть активісти.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чотирьох лисенят, яких неповнолітній з Ковеля планував продати, врятували та передали на тимчасову перетримку.Про це повідомляють на сторінці UAnimals у фейсбуці.Нагадаємо, у п’ятницю, 7 травня, активісти UAnimals побачили оголошення про. Вони одразу ж сконтактували з продавцем і представилися як зацікавлені покупці.«Нам стало відомо, що лисенята були вилучені з дикої природи, начебто, для порятунку. Очевидно, що це неправда, оскільки хлопець відверто намагався наживитися на тваринах. Телефоном він озвучив нам ціну: одне лисеня коштує 2000 гривень, а при покупці усіх чотирьох підприємливий хлопець запропонував суттєву знижку – 1500 гривень за тварину», – йдеться у дописі.Активісти дізнались, що продавець перебуває у Волинській області й організували операцію порятунку в Ковелі. Спершу домовилися про зустріч, аби «придбати» усіх тварин нібито для своєї приватної колекції. На місці ж домовилися з зоозахисниками команди Kovel Animals та патрульною поліцією, щоби впіймати порушника на гарячому.Під час зустрічі виявилося, що хлопець, який продавав лисенят, був неповнолітнім. Відповідно на місці йому постанову не винесли. Тож на сьогодні справа на розгляді в представників національної поліції, які вже будуть виносити вердикт за постановою.Зазначають, що хлопець порушив статтю 88-1 КУпАП – «Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах», а також статтю 89 КУпАП «Жорстоке поводження з тваринами».Під час операції порушник разом із родиною розповідали різні легенди для виправдання своїх дій, зокрема про порятунок лисенят, мати яких загинула. Нагадують, що справжні рятівники не намагаються заробити на тваринах, а браконьєрське вилучення тварин із лісу та раннє відлучення від матері є протизаконним.«Наразі тварини на тимчасовій перетримці у Ковелі. Після ветеринарного огляду їх направлять до реабілітаційного центру для лисиць. Хоча раннє відлучення від матері й увесь цей негативний досвід дуже стресовий для тварин, є великі шанси, що після реабілітації лисенят удасться повернути до дикої природи.UAnimals бере на себе повну відповідальність за лисенят й робитиме все необхідне, щоби їхні долі склалися щасливо», - пишуть активісти.

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