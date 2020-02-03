Скільки лучани заплатять за тепло у квітні





Про це



Нагадаємо, 12 квітня у Луцьку завершився опалювальний сезон.



Так, розмір умовно-змінної частини тарифу, що нараховується споживачам впродовж опалювального сезону згідно Реєстрів І - IV із врахуванням середньої фактичної температури зовнішнього повітря у квітні 2021 року +6,58ºС становить:



1 - для споживачів Реєстру І, з врахуванням температурного коефіцієнту, для будинків без приладів комерційного обліку теплової енергії нарахування становить 9,22 грн/м2 опалювальної площі.

2 - для споживачів Реєстру ІІ, з врахуванням температурного коефіцієнту, для будинків без приладів комерційного обліку теплової енергії нарахування становить 7,30 грн/м2 опалювальної площі.

3 - для споживачів Реєстру ІІІ, з врахуванням температурного коефіцієнту, для будинків без приладів комерційного обліку теплової енергії нарахування становить 7,63 грн/м2 опалювальної площі .

4 - для абонентів Реєстру IV розмір умовно-змінної частини тарифу є різним для кожного окремого будинку, обладнаного системою автономного опалення.



Окрім того, розмір умовно-постійної частини двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії є індивідуальним для кожного житлового будинку та зафіксований у відповідних Реєстрах І – IV, і нараховується виходячи з опалювальної площі квартири.



Звертають увагу, що від сьогодні нарахування квітня та попередніх періодів доступні в особистому кабінеті побутового споживача ДКП «Луцьктепло» та в усіх банках. Просять вибачення за незручності, викликані відсутністю нарахувань в банках з кінця квітня, та звертаються з проханням оперативно сплачувати за спожиті послуги та не допускати накопичення заборгованості, яка сумарно для населення складає понад 136 млн грн (без нарахувань квітня).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДКП «Луцьктепло» провело нарахування за послугу з постачання теплової енергії за 12 днів квітня 2021 року.Про це повідомляє пресслужба ДКП "Луцьктепло".Нагадаємо, 12 квітня у ЛуцькуТак, розмір умовно-змінної частини тарифу, що нараховується споживачам впродовж опалювального сезону згідно Реєстрів І - IV із врахуванням середньої фактичної температури зовнішнього повітря у квітні 2021 року +6,58ºС становить:1 - для споживачів Реєстру І, з врахуванням температурного коефіцієнту, для будинків без приладів комерційного обліку теплової енергії нарахування становить 9,22 грн/м2 опалювальної площі.2 - для споживачів Реєстру ІІ, з врахуванням температурного коефіцієнту, для будинків без приладів комерційного обліку теплової енергії нарахування становить 7,30 грн/м2 опалювальної площі.3 - для споживачів Реєстру ІІІ, з врахуванням температурного коефіцієнту, для будинків без приладів комерційного обліку теплової енергії нарахування становить 7,63 грн/м2 опалювальної площі .4 - для абонентів Реєстру IV розмір умовно-змінної частини тарифу є різним для кожного окремого будинку, обладнаного системою автономного опалення.Окрім того, розмір умовно-постійної частини двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії є індивідуальним для кожного житлового будинку та зафіксований у відповідних Реєстрах І – IV, і нараховується виходячи з опалювальної площі квартири.Звертають увагу, що від сьогодні нарахування квітня та попередніх періодів доступні в особистому кабінеті побутового споживача ДКП «Луцьктепло» та в усіх банках. Просять вибачення за незручності, викликані відсутністю нарахувань в банках з кінця квітня, та звертаються з проханням оперативно сплачувати за спожиті послуги та не допускати накопичення заборгованості, яка сумарно для населення складає понад 136 млн грн (без нарахувань квітня).

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