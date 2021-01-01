Для дітей з вадами слуху збирають солодощі, книжки, іграшки: небайдужих волинян просять долучитися до акції





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Нагадують, акція була започаткована ще у 2007 році Дариною Шарко – тодішньою директоркою ФПП «Бізнес-Центр». Щороку допомогти дітям із вадами слуху приємними подарунками зголошуються понад три десятки підприємців міста Володимира. Торік карантин вніс свої корективи, тому акцію було переведено в онлайн-формат. На жаль, не багато підприємців долучилося до челенджу «Вітання від підприємців міста», зазначають організатори. Тож зараз сподіваються на значно вищу активність, адже цього року акція відбуватиметься вже у звичному форматі.



Усі жителі міста, які мають бажання потішити дітей приємними сюрпризами, можуть принести солодощі, книжки, спортивний інвентар тощо у ФПП «Бізнес-Центр» до 21 травня 2021 року. Зібрані подарунки будуть передані у школу-інтернат у День захисту дітей.



Адреса ФПП «Бізнес-Центр»: вул. Устилузька, 18 (навпроти ЦНАПу). За додатковою інформацією звертайтесь за тел. 0938107784.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П’ятнадцятий рік поспіль ФПП «Бізнес-центр» організовує до Дня захисту дітей у Володимирі-Волинському благодійну акцію «Все добро дітям», яка спрямована на підтримку вихованців школи-інтернату із вадами слуху.Про це повідомляють на сайті Володимир-Волинської міської ради.Нагадують, акція була започаткована ще у 2007 році– тодішньою директоркою ФПП «Бізнес-Центр». Щороку допомогти дітям із вадами слуху приємними подарунками зголошуються понад три десятки підприємців міста Володимира. Торік карантин вніс свої корективи, тому акцію було переведено в онлайн-формат. На жаль, не багато підприємців долучилося до челенджу «Вітання від підприємців міста», зазначають організатори. Тож зараз сподіваються на значно вищу активність, адже цього року акція відбуватиметься вже у звичному форматі.Усі жителі міста, які мають бажання потішити дітей приємними сюрпризами, можуть принести солодощі, книжки, спортивний інвентар тощо у ФПП «Бізнес-Центр» до 21 травня 2021 року. Зібрані подарунки будуть передані у школу-інтернат у День захисту дітей.Адреса ФПП «Бізнес-Центр»: вул. Устилузька, 18 (навпроти ЦНАПу). За додатковою інформацією звертайтесь за тел. 0938107784.

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