Усі регіони України – у «жовтій» зоні карантину
Сьогодні, 14:16
Станом на четвер, 13 травня, усі регіони України перешли в «жовту» зону адаптивного карантину.
Такі дані опублікувало Міністерство охорони здоров’я України.
Згідно із постановою Кабінету Міністрів про адаптивний карантин, «жовтий» рівень епідемічної небезпеки діє як базовий на рівні всієї країни і встановлюється на рівні регіонів.
Із 13 травня в «жовту» зону із «помаранчевої» перейшли Миколаївська та Черкаська області. У цих регіонах стабілізувалися показники виявлення випадків інфікування коронавірусом.
При цьому Київ та вісім областей (Вінницька, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська) відповідають «зеленій» зоні карантину за відсотком від епідемічного порогу.
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Такі дані опублікувало Міністерство охорони здоров’я України.
Згідно із постановою Кабінету Міністрів про адаптивний карантин, «жовтий» рівень епідемічної небезпеки діє як базовий на рівні всієї країни і встановлюється на рівні регіонів.
Із 13 травня в «жовту» зону із «помаранчевої» перейшли Миколаївська та Черкаська області. У цих регіонах стабілізувалися показники виявлення випадків інфікування коронавірусом.
При цьому Київ та вісім областей (Вінницька, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська) відповідають «зеленій» зоні карантину за відсотком від епідемічного порогу.
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