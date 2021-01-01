У Луцьку п'яний чоловік без прав ганяв на квадроциклі. ВІДЕО

Луцькі патрульні зупинили чоловіка, який з ознаками сп’яніння рухався на квадроциклі.Про це повідомляє патрульна поліція у фейсбуці.12 травня ввечері близько 23-ї години на вилиці Героїв УПА, патрульні помітили порушення ПДР керманичем транспортного засобу Yamaha Grizlu.Патрульні зупинили квадроцикл, а у керманича поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Однак пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння з використанням спеціального технічного засобу чи у медичному закладі, він відмовився в присутності двох свідків.Також інспектори встановили, що чоловік не мав права керування транспортним засобом.Тож на 38-річного чоловіка склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та ч. 2 ст. 126 (Керування транспортними засобами особою, яка не має права керування такими транспортними засобами) КУпАП.