У Луцьку п'яний чоловік без прав ганяв на квадроциклі. ВІДЕО
Сьогодні, 14:41
Луцькі патрульні зупинили чоловіка, який з ознаками сп’яніння рухався на квадроциклі.
Про це повідомляє патрульна поліція у фейсбуці.
12 травня ввечері близько 23-ї години на вилиці Героїв УПА, патрульні помітили порушення ПДР керманичем транспортного засобу Yamaha Grizlu.
Патрульні зупинили квадроцикл, а у керманича поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Однак пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння з використанням спеціального технічного засобу чи у медичному закладі, він відмовився в присутності двох свідків.
Також інспектори встановили, що чоловік не мав права керування транспортним засобом.
Тож на 38-річного чоловіка склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та ч. 2 ст. 126 (Керування транспортними засобами особою, яка не має права керування такими транспортними засобами) КУпАП.
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Про це повідомляє патрульна поліція у фейсбуці.
12 травня ввечері близько 23-ї години на вилиці Героїв УПА, патрульні помітили порушення ПДР керманичем транспортного засобу Yamaha Grizlu.
Патрульні зупинили квадроцикл, а у керманича поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Однак пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння з використанням спеціального технічного засобу чи у медичному закладі, він відмовився в присутності двох свідків.
Також інспектори встановили, що чоловік не мав права керування транспортним засобом.
Тож на 38-річного чоловіка склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та ч. 2 ст. 126 (Керування транспортними засобами особою, яка не має права керування такими транспортними засобами) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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