У селі на Волині біля цілющого джерела хочуть збудувати монастир. ВІДЕО





Про життя самітника біля джерела більше дізнавалися журналісти



Ченцю Іпатію дісталася важлива місія – розвивати та облагороджувати територію, де знаходиться цілюще джерело.



“В основному тут сам молюся, працюю. По воду люди приїжджають, беруть і бетонами, і відрами, хто як приходить – вода тут дуже чиста й добра”, – розповідає ченець Іпатій.



На Водохреще віряни тут ще й купаються. За розповідями місцевих, джерело в цій місцині б’є з давніх-давен. Його історію ніхто вже й не пам’ятає. Та про цілющі властивості говорять не одні. Сама ж територія, каже монах, має приватних власників. Вони бажають, аби тут облаштували монастир, тож її жертвують. Втім створити його не так просто, адже це релігійна громада, де мають бути братія.



Наразі чернець Іпатій мешкає тут сам. Подобається, каже, працювати з деревом. Сам змайстрував станок, вирізає деталі для гойдалок та інших виробів. Окрім того, порається й по господарству.



“Трохи маю поля, взяв в оренду, часник посадив, овес посіяв, гречку посіяв, соняшник посіяв ось тут за хатою”, – розповідає монах.



До каплиці на вихідних та у свята приходять люди. Доглядати територію не рідко допомагають селяни й самі господарі. Тож потихеньку, каже, йдуть до мети: облаштувати монастир. Вже й залитий фундамент для основної святині. Тож, ділиться чернець Іпатій, робить все, що в його силах: молиться й працює. А з Божою поміччю прийдуть незабаром і братія.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Куликовичі Луцького району є цілюще джерело, біля якого хочуть збудувати монастир. Вода, кажуть, там чиста та неймовірно корисна. Лісову місцину охороняє чернець. Там у каплиці і молиться, і веде господарство.Про життя самітника біля джерела більше дізнавалися журналісти 12 каналу. Ченцюдісталася важлива місія – розвивати та облагороджувати територію, де знаходиться цілюще джерело.“В основному тут сам молюся, працюю. По воду люди приїжджають, беруть і бетонами, і відрами, хто як приходить – вода тут дуже чиста й добра”, – розповідає ченець Іпатій.На Водохреще віряни тут ще й купаються. За розповідями місцевих, джерело в цій місцині б’є з давніх-давен. Його історію ніхто вже й не пам’ятає. Та про цілющі властивості говорять не одні. Сама ж територія, каже монах, має приватних власників. Вони бажають, аби тут облаштували монастир, тож її жертвують. Втім створити його не так просто, адже це релігійна громада, де мають бути братія.Наразі чернець Іпатій мешкає тут сам. Подобається, каже, працювати з деревом. Сам змайстрував станок, вирізає деталі для гойдалок та інших виробів. Окрім того, порається й по господарству.“Трохи маю поля, взяв в оренду, часник посадив, овес посіяв, гречку посіяв, соняшник посіяв ось тут за хатою”, – розповідає монах.До каплиці на вихідних та у свята приходять люди. Доглядати територію не рідко допомагають селяни й самі господарі. Тож потихеньку, каже, йдуть до мети: облаштувати монастир. Вже й залитий фундамент для основної святині. Тож, ділиться чернець Іпатій, робить все, що в його силах: молиться й працює. А з Божою поміччю прийдуть незабаром і братія.

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