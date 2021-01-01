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Довірлива лучанка віддала шахраям понад 100 тисяч гривень

Довірлива лучанка віддала шахраям понад 100 тисяч гривень
Дві довірливі жительки Луцька попалися "на гачок" псевдопрацівників банку.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Так, днями лучанка позбулася понад 115 тисяч гривень, бо повірила ошуканцям, які зателефонували їй та, назвавшись працівниками банківської установи, під приводом необхідності припинення "хакерської атаки" на рахунок попросили назвати персональні дані та реквізити карток.

Через дії псевдобанкірів, які нібито задля розблокування банківської картки іншої жительки Луцька так само випитали в неї інформацію про її реквізити, жінка втратила понад 72 тисячі гривень.

Фото - ілюстративне

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Теги: лучанки, шахраї, псевдопрацівники
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