вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні водії, які зніматимуть порушення на дорогах, можуть отримувати винагороду

В Україні водії, які зніматимуть порушення на дорогах, можуть отримувати винагороду
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив про розробку законопроекту щодо використання мобільних телефонів водіїв для фіксації порушень правил дорожнього руху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" в Києві.

За словами Геращенко, йдеться про "використання кожного мобільного телефону як фактора фіксації правопорушення на дорозі".

Він зазначив, що у світі існує практика, коли "кожен телефон в машині, встановлений під лобовим склом, може зафіксувати правопорушення, таке як проїзд на червоне світло, порушення правил дорожньої розмітки й таке інше".

"Водієві достатньо клацнути пальцем на екран телефону і 30-секундний запис з порушенням іншого водія, з його номерами машини піде в поліцію", - пояснив Геращенко.

Поліція, своєю чергою, отримавши за новим законом нові права, зможе скласти протокол і притягнути порушника до відповідальності.

"Таким чином, на дорогах України будуть мільйони камер і кожен буде спостерігати за кожним для того, щоб не допустити аварій, не допустити загибелі людей", - підкреслив заступник міністра.

Водночас повідомив він, для водіїв, які зніматимуть таке відео, планується передбачити винагороду.

"Водії, які фіксують порушення інших, будуть отримувати 10% з розміру штрафу собі на карту", - сказав Геращенко і висловив думку, що якщо все це вдасться реалізувати, то смертність на дорогах України буде мінімальною.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, порушення, водії, винагорода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні водії, які зніматимуть порушення на дорогах, можуть отримувати винагороду
Сьогодні, 18:21
Перевозив у пакеті та рюкзаку «Псалтир», зброю і монети: волинянина судили за контрабанду
Сьогодні, 17:50
Українці працювали у польській фірмі кур'єрами і крали посилки
Сьогодні, 17:25
«Айтішника» зі столиці, який зник на Волині, досі шукають
Сьогодні, 16:55
Довірлива лучанка віддала шахраям понад 100 тисяч гривень
Сьогодні, 16:47
Схожі новини
В Україні водіям хочуть підвищити штрафи за деякі порушення ПДР В Україні водіям хочуть підвищити штрафи за деякі порушення ПДР
20 липень, 2020, 17:30
Рухалися зі швидкістю понад 120 км/год: на Волині затримали водіїв-порушників Рухалися зі швидкістю понад 120 км/год: на Волині затримали водіїв-порушників
20 квітень, 15:10
На українських дорогах працюватимуть 250 камер На українських дорогах працюватимуть 250 камер
28 січень, 2020, 04:23
Заправки змінили ціни: скільки коштує бензин і дизпальне в Україні Заправки змінили ціни: скільки коштує бензин і дизпальне в Україні
21 серпень, 2019, 11:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні водії, які зніматимуть порушення на дорогах, можуть отримувати винагороду
Сьогодні, 18:21
 0
Перевозив у пакеті та рюкзаку «Псалтир», зброю і монети: волинянина судили за контрабанду
Сьогодні, 17:50
 0
Українці працювали у польській фірмі кур'єрами і крали посилки
Сьогодні, 17:25
 0
«Айтішника» зі столиці, який зник на Волині, досі шукають
Сьогодні, 16:55
 0
Довірлива лучанка віддала шахраям понад 100 тисяч гривень
Сьогодні, 16:47
 0
Медіа
відео
1/8