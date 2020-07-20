В Україні водії, які зніматимуть порушення на дорогах, можуть отримувати винагороду

Антон Геращенко повідомив про розробку законопроекту щодо використання мобільних телефонів водіїв для фіксації порушень правил дорожнього руху.



Як передає кореспондент



За словами Геращенко, йдеться про "використання кожного мобільного телефону як фактора фіксації правопорушення на дорозі".



Він зазначив, що у світі існує практика, коли "кожен телефон в машині, встановлений під лобовим склом, може зафіксувати правопорушення, таке як проїзд на червоне світло, порушення правил дорожньої розмітки й таке інше".



"Водієві достатньо клацнути пальцем на екран телефону і 30-секундний запис з порушенням іншого водія, з його номерами машини піде в поліцію", - пояснив Геращенко.



Поліція, своєю чергою, отримавши за новим законом нові права, зможе скласти протокол і притягнути порушника до відповідальності.



"Таким чином, на дорогах України будуть мільйони камер і кожен буде спостерігати за кожним для того, щоб не допустити аварій, не допустити загибелі людей", - підкреслив заступник міністра.



Водночас повідомив він, для водіїв, які зніматимуть таке відео, планується передбачити винагороду.



"Водії, які фіксують порушення інших, будуть отримувати 10% з розміру штрафу собі на карту", - сказав Геращенко і висловив думку, що якщо все це вдасться реалізувати, то смертність на дорогах України буде мінімальною.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступник міністра внутрішніх справ Україниповідомив про розробку законопроекту щодо використання мобільних телефонів водіїв для фіксації порушень правил дорожнього руху.Як передає кореспондент УНІАН , про це він сказав під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" в Києві.За словами Геращенко, йдеться про "використання кожного мобільного телефону як фактора фіксації правопорушення на дорозі".Він зазначив, що у світі існує практика, коли "кожен телефон в машині, встановлений під лобовим склом, може зафіксувати правопорушення, таке як проїзд на червоне світло, порушення правил дорожньої розмітки й таке інше"."Водієві достатньо клацнути пальцем на екран телефону і 30-секундний запис з порушенням іншого водія, з його номерами машини піде в поліцію", - пояснив Геращенко.Поліція, своєю чергою, отримавши за новим законом нові права, зможе скласти протокол і притягнути порушника до відповідальності."Таким чином, на дорогах України будуть мільйони камер і кожен буде спостерігати за кожним для того, щоб не допустити аварій, не допустити загибелі людей", - підкреслив заступник міністра.Водночас повідомив він, для водіїв, які зніматимуть таке відео, планується передбачити винагороду."Водії, які фіксують порушення інших, будуть отримувати 10% з розміру штрафу собі на карту", - сказав Геращенко і висловив думку, що якщо все це вдасться реалізувати, то смертність на дорогах України буде мінімальною.

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