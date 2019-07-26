У волинському селі батьки та вчителі – проти закриття школи. ВІДЕО





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Аби обговорити подальшу долю навчального закладу, в селі зібралося пів сотні людей. Під час громадських слухань у Бережанці місцеві одноголосно виступили "за" збереження навчального закладу.



Зі слів керівниці гуманітарного відділу Городищенської сільської ради Тетяни Міндюк, грошей на утримання навчального закладу, а це майже 2 мільйони гривень на рік, в бюджеті немає.



Нині в школі навчається 41 учень, із яких 16 дітей навчаються на індивідуальній формі навчання, каже посадовиця. Окрім того, громада має отримати шкільний автобус, що возитиме місцевих учнів.



"Маємо чотири повних класи. Два з них по п'ять учнів, два з них – по вісім. Оскільки недалеко розташований Шклинський ліцей, ми матимемо можливість організувати доїзд, то чому б дітей не навчати у закладі, де створені повні умови", – сказала батькам Тетяна Міндюк.



Батько школяра Андрій Калитка розповів: у 2011 році в приміщенні зробили капітальний ремонт. "Немає ні дороги, ні автобуса. Вони хочуть туди дітей возити, та й от – боремося", – каже чоловік.



"Старший син ходить до четвертого класу, 1-го вересня до школи піде і середній син", — розказує мама трьох дітей Ірина Качула. Навчання дітей в сусідньому селі створить їй додаткові незручності.



"Немає причини сюди не ходити – ремонти зроблені, забезпечені, комп’ютери є і все є", – говорить Ірина Качула.



Зі слів керівниці гуманітарного відділу Городищенської сільради Тетяни Міндюк, з 11 педагогів, які нині працюють у школі, працевлаштують вісьмох. Вчителів пенсійного віку роботою не забезпечать.



Рішення про те, закривати школу повністю, залишити початкову ланку або ж не оптимізовувати її, будуть приймати депутати Городищенської громади на черговій сесії. Коли відбудеться засідання – наразі не відомо.



Наразі на Волині – понад 100 малокомплектних шкіл, повідомила начальниця обласного управління освіти і науки Людмила Плахотна. Третину з них територіальні громади можуть оптимізувати. Посадовиця додала: школу в Бережанці доцільніше не закривати, а зробити з неї філію, залишивши початкову ланку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Бережанка Луцького району місцеві жителі проти закриття місцевої школи. Навчальний заклад у Городищенській громаді планують ліквідувати, а 40 учнів – перевести до ліцею у сусідньому селі Шклинь.Про це йдеться у сюжеті "Суспільного" Аби обговорити подальшу долю навчального закладу, в селі зібралося пів сотні людей. Під час громадських слухань у Бережанці місцеві одноголосно виступили "за" збереження навчального закладу.Зі слів керівниці гуманітарного відділу Городищенської сільської ради, грошей на утримання навчального закладу, а це майже 2 мільйони гривень на рік, в бюджеті немає.Нині в школі навчається 41 учень, із яких 16 дітей навчаються на індивідуальній формі навчання, каже посадовиця. Окрім того, громада має отримати шкільний автобус, що возитиме місцевих учнів."Маємо чотири повних класи. Два з них по п'ять учнів, два з них – по вісім. Оскільки недалеко розташований Шклинський ліцей, ми матимемо можливість організувати доїзд, то чому б дітей не навчати у закладі, де створені повні умови", – сказала батькам Тетяна Міндюк.Батько школярарозповів: у 2011 році в приміщенні зробили капітальний ремонт. "Немає ні дороги, ні автобуса. Вони хочуть туди дітей возити, та й от – боремося", – каже чоловік."Старший син ходить до четвертого класу, 1-го вересня до школи піде і середній син", — розказує мама трьох дітей. Навчання дітей в сусідньому селі створить їй додаткові незручності."Немає причини сюди не ходити – ремонти зроблені, забезпечені, комп’ютери є і все є", – говорить Ірина Качула.Зі слів керівниці гуманітарного відділу Городищенської сільради Тетяни Міндюк, з 11 педагогів, які нині працюють у школі, працевлаштують вісьмох. Вчителів пенсійного віку роботою не забезпечать.Рішення про те, закривати школу повністю, залишити початкову ланку або ж не оптимізовувати її, будуть приймати депутати Городищенської громади на черговій сесії. Коли відбудеться засідання – наразі не відомо.Наразі на Волині – понад 100 малокомплектних шкіл, повідомила начальниця обласного управління освіти і наукиТретину з них територіальні громади можуть оптимізувати. Посадовиця додала: школу в Бережанці доцільніше не закривати, а зробити з неї філію, залишивши початкову ланку.

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