Бджоли, які загинули під час доставки поштою на Закарпатті, «воскресли». ВІДЕО

нібито загинули під час відправки поштою із Закарпаття, почали оживати.



Про це повідомляє

За даними Закарпатської дирекції АТ «Укрпошта» у 118 ящиках з 300, які сьогодні прибули до Іршавського відділення Укрпошти, знаходяться живі бджоли.



"Комахи, які ще вчора здавалися мертвими, імовірно, перебували в стадії пригнічення або спокою. Зараз комахи відновлюють активність", - йдеться у повідомленні на сайті компанії.



Як пояснюють в Спілці пасічників України, стан пригнічення у бджіл може бути спричинений нестачею свіжого повітря, особливо якщо кількість бджіл перевищує рекомендовану норму: через те, що велика кількість бджіл активно рухається всередині коробки, температура в ній підвищується, а вентиляція в кузові не регулюється. Також бджоли можуть увійти в стан підвищеної активності і через надмірну вологість , яку бджоли не можуть виділити з свого організму, що може призвести до запарювання, якщо в рамці замість меду свіжий нектар.



Наразі коробки з бджолами повертаються відправникам, які вже формують нову партію комах для відправки. Частину «реанімованих» бджіл відправники планують повторно переслати замовникам.



"Укрпошта" наразі єдиний поштовий оператор, який здійснює доставку бджіл в межах України.



"Ми поділяємо відповідальність за товари, які клієнти доставляють Укрпоштою. Проте працівники "Укрпошти" не є фахівцями з бджолярства. Бджолярі перед відправкою мають переконатися, що умови пакування і доставки придатні для того, щоб перевозити бджіл. Також звертаємо увагу, що Укрпошта не спеціалізується на доставці бджіл – відповідно, ящики з бджолами перевозяться у тих самих машинах, в яких і решта відправлень", - зауважили в компанії.



Для підтвердження вищесказаного опублікували відео зі складу, де тимчасово зберігаються коробки з бджолами, на якому видно, як комахи почали оживати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В "Укрпошті" повідомили, що частина бджіл, які, почали оживати.Про це повідомляє пресслужба компанії.

За даними Закарпатської дирекції АТ «Укрпошта» у 118 ящиках з 300, які сьогодні прибули до Іршавського відділення Укрпошти, знаходяться живі бджоли."Комахи, які ще вчора здавалися мертвими, імовірно, перебували в стадії пригнічення або спокою. Зараз комахи відновлюють активність", - йдеться у повідомленні на сайті компанії.Як пояснюють в Спілці пасічників України, стан пригнічення у бджіл може бути спричинений нестачею свіжого повітря, особливо якщо кількість бджіл перевищує рекомендовану норму: через те, що велика кількість бджіл активно рухається всередині коробки, температура в ній підвищується, а вентиляція в кузові не регулюється. Також бджоли можуть увійти в стан підвищеної активності і через надмірну вологість , яку бджоли не можуть виділити з свого організму, що може призвести до запарювання, якщо в рамці замість меду свіжий нектар.Наразі коробки з бджолами повертаються відправникам, які вже формують нову партію комах для відправки. Частину «реанімованих» бджіл відправники планують повторно переслати замовникам."Укрпошта" наразі єдиний поштовий оператор, який здійснює доставку бджіл в межах України."Ми поділяємо відповідальність за товари, які клієнти доставляють Укрпоштою. Проте працівники "Укрпошти" не є фахівцями з бджолярства. Бджолярі перед відправкою мають переконатися, що умови пакування і доставки придатні для того, щоб перевозити бджіл. Також звертаємо увагу, що Укрпошта не спеціалізується на доставці бджіл – відповідно, ящики з бджолами перевозяться у тих самих машинах, в яких і решта відправлень", - зауважили в компанії.Для підтвердження вищесказаного опублікували відео зі складу, де тимчасово зберігаються коробки з бджолами, на якому видно, як комахи почали оживати.

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