Бджоли, які загинули під час доставки поштою на Закарпатті, «воскресли». ВІДЕО
Сьогодні, 20:39
В "Укрпошті" повідомили, що частина бджіл, які нібито загинули під час відправки поштою із Закарпаття, почали оживати.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
За даними Закарпатської дирекції АТ «Укрпошта» у 118 ящиках з 300, які сьогодні прибули до Іршавського відділення Укрпошти, знаходяться живі бджоли.
"Комахи, які ще вчора здавалися мертвими, імовірно, перебували в стадії пригнічення або спокою. Зараз комахи відновлюють активність", - йдеться у повідомленні на сайті компанії.
Як пояснюють в Спілці пасічників України, стан пригнічення у бджіл може бути спричинений нестачею свіжого повітря, особливо якщо кількість бджіл перевищує рекомендовану норму: через те, що велика кількість бджіл активно рухається всередині коробки, температура в ній підвищується, а вентиляція в кузові не регулюється. Також бджоли можуть увійти в стан підвищеної активності і через надмірну вологість , яку бджоли не можуть виділити з свого організму, що може призвести до запарювання, якщо в рамці замість меду свіжий нектар.
Наразі коробки з бджолами повертаються відправникам, які вже формують нову партію комах для відправки. Частину «реанімованих» бджіл відправники планують повторно переслати замовникам.
"Укрпошта" наразі єдиний поштовий оператор, який здійснює доставку бджіл в межах України.
"Ми поділяємо відповідальність за товари, які клієнти доставляють Укрпоштою. Проте працівники "Укрпошти" не є фахівцями з бджолярства. Бджолярі перед відправкою мають переконатися, що умови пакування і доставки придатні для того, щоб перевозити бджіл. Також звертаємо увагу, що Укрпошта не спеціалізується на доставці бджіл – відповідно, ящики з бджолами перевозяться у тих самих машинах, в яких і решта відправлень", - зауважили в компанії.
Для підтвердження вищесказаного опублікували відео зі складу, де тимчасово зберігаються коробки з бджолами, на якому видно, як комахи почали оживати.
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Про це повідомляє пресслужба компанії.
За даними Закарпатської дирекції АТ «Укрпошта» у 118 ящиках з 300, які сьогодні прибули до Іршавського відділення Укрпошти, знаходяться живі бджоли.
"Комахи, які ще вчора здавалися мертвими, імовірно, перебували в стадії пригнічення або спокою. Зараз комахи відновлюють активність", - йдеться у повідомленні на сайті компанії.
Як пояснюють в Спілці пасічників України, стан пригнічення у бджіл може бути спричинений нестачею свіжого повітря, особливо якщо кількість бджіл перевищує рекомендовану норму: через те, що велика кількість бджіл активно рухається всередині коробки, температура в ній підвищується, а вентиляція в кузові не регулюється. Також бджоли можуть увійти в стан підвищеної активності і через надмірну вологість , яку бджоли не можуть виділити з свого організму, що може призвести до запарювання, якщо в рамці замість меду свіжий нектар.
Наразі коробки з бджолами повертаються відправникам, які вже формують нову партію комах для відправки. Частину «реанімованих» бджіл відправники планують повторно переслати замовникам.
"Укрпошта" наразі єдиний поштовий оператор, який здійснює доставку бджіл в межах України.
"Ми поділяємо відповідальність за товари, які клієнти доставляють Укрпоштою. Проте працівники "Укрпошти" не є фахівцями з бджолярства. Бджолярі перед відправкою мають переконатися, що умови пакування і доставки придатні для того, щоб перевозити бджіл. Також звертаємо увагу, що Укрпошта не спеціалізується на доставці бджіл – відповідно, ящики з бджолами перевозяться у тих самих машинах, в яких і решта відправлень", - зауважили в компанії.
Для підтвердження вищесказаного опублікували відео зі складу, де тимчасово зберігаються коробки з бджолами, на якому видно, як комахи почали оживати.
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