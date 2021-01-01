Багатодітна сім’я з Нововолинська просить допомогти врятувати маму
Сьогодні, 21:13
Мешканка Нововолинська Ірина Харчук потребує реабілітації після перенесеного інсульту. Для родини сума для реабілітації та лікування хворої мами – не підйомна, тому донька звертається до волинян з проханням допомогти фінансово.
«23-го квітня ввечері у мами розірвалась аневризма і пішов крововилив в мозок, після чого в екстреному порядку каретою “швидкої” завезли до Луцька, - розповідає на своїй сторінці у Facebook донька Богдана Чап’юк. - Там стався третій найбільший крововилив, який ввів маму в коматозний стан. Її вночі екстрено прооперували, шанси на те, що перенесе операцію давали дуже малі та сказали готуватись до гіршого і прийняти сторону відчаю».
Як далі розповідає Богдана, після 9-ти днів реанімації, Ірину перевели в нейрохірургічне відділення. Проте, є наслідки такі як: параліч лівої сторони, відсутність мовлення, відсутність нормального ковтального рефлексу.
“На даний час мама повністю лежача і потребує постійного перебування з нею. Потрібно поїхати відразу в реабілітаційний центр, де найдешевша ціна 47750 грн (“Abilis” м.Рівне) за 4 тижні + супутні витрати (ліки, аналізи, памперси, пеленки, катетери, зонди і т.д). Термін реабілітації – мінімум 4 тижні. Для нашої сім’ї це не підйомні гроші, так як таких “4 тижні треба” не 1 раз.
Окрім того, як тільки її стан буде наближеним до звичайного, на нас чекає ще одна операція, так як є ще одна аневризма, яка потребує оперативного втручання. А приблизно через рік на нас чекає встановлення пластини, тому що той вид трепанація черепа передбачає видалення кістки без її встановлення назад. На жаль, пільг для матері-героїні ніде не має. До органів влади ми вже звертались, також шукаємо фонди. Я завжди старалася допомогти іншим, коли вони того потребували. І ніколи не задумувалася, що треба буде просити допомоги для мами”.
Хто має змогу допомогти, реквізити картки: 4731219113315026 – Богдана Олегівна Чап’юк (донька).
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«23-го квітня ввечері у мами розірвалась аневризма і пішов крововилив в мозок, після чого в екстреному порядку каретою “швидкої” завезли до Луцька, - розповідає на своїй сторінці у Facebook донька Богдана Чап’юк. - Там стався третій найбільший крововилив, який ввів маму в коматозний стан. Її вночі екстрено прооперували, шанси на те, що перенесе операцію давали дуже малі та сказали готуватись до гіршого і прийняти сторону відчаю».
Як далі розповідає Богдана, після 9-ти днів реанімації, Ірину перевели в нейрохірургічне відділення. Проте, є наслідки такі як: параліч лівої сторони, відсутність мовлення, відсутність нормального ковтального рефлексу.
“На даний час мама повністю лежача і потребує постійного перебування з нею. Потрібно поїхати відразу в реабілітаційний центр, де найдешевша ціна 47750 грн (“Abilis” м.Рівне) за 4 тижні + супутні витрати (ліки, аналізи, памперси, пеленки, катетери, зонди і т.д). Термін реабілітації – мінімум 4 тижні. Для нашої сім’ї це не підйомні гроші, так як таких “4 тижні треба” не 1 раз.
Окрім того, як тільки її стан буде наближеним до звичайного, на нас чекає ще одна операція, так як є ще одна аневризма, яка потребує оперативного втручання. А приблизно через рік на нас чекає встановлення пластини, тому що той вид трепанація черепа передбачає видалення кістки без її встановлення назад. На жаль, пільг для матері-героїні ніде не має. До органів влади ми вже звертались, також шукаємо фонди. Я завжди старалася допомогти іншим, коли вони того потребували. І ніколи не задумувалася, що треба буде просити допомоги для мами”.
Хто має змогу допомогти, реквізити картки: 4731219113315026 – Богдана Олегівна Чап’юк (донька).
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