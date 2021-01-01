На Донбасі від кулі снайпера загинув український військовий



Про це у



В українського захисника влучила куля снайпера збройних формувань Російської Федерації. Поранення було несумісне з життям.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.



Доба на Донбасі

Протягом дня 13 травня незаконні збройні формування РФ сім разів відкривали вогонь на Донбасі.



Окупанти тричі стріляли з кулеметів та гранатометів поблизу Верхньоторецького, двічі – неподалік селища Піски.



Також найманці РФ здійснили обстріл поблизу Новотроїцького та Південного.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил загинув військовослужбовець Збройних Сил України.Про це у Фейсбуці повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".В українського захисника влучила куля снайпера збройних формувань Російської Федерації. Поранення було несумісне з життям.На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.Протягом дня 13 травня незаконні збройні формування РФ сім разів відкривали вогонь на Донбасі.Окупанти тричі стріляли з кулеметів та гранатометів поблизу Верхньоторецького, двічі – неподалік селища Піски.Також найманці РФ здійснили обстріл поблизу Новотроїцького та Південного.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію