«Динамо» - володар Кубка України



У Тернополі завершився фінальний матч футбольного Кубка України. Трофей виграло «Динамо» (Київ), яке обіграло в овертаймі «Зорю» (Луганськ) 1:0, передає



Основний час завершився внічию 0:0. А в овертаймі на 98-й хвилині м’яч забив Циганков.



«Динамо» оформило в цьому сезоні «золотий дубль» вигравши чемпіонат і Кубок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кияни виграли Кубок України в 13-й раз.У Тернополі завершився фінальний матч футбольного Кубка України. Трофей виграло «Динамо» (Київ), яке обіграло в овертаймі «Зорю» (Луганськ) 1:0, передає Укрінформ Основний час завершився внічию 0:0. А в овертаймі на 98-й хвилині м’яч забив«Динамо» оформило в цьому сезоні «золотий дубль» вигравши чемпіонат і Кубок.

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