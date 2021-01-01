«Динамо» - володар Кубка України
13 травень, 23:14
Кияни виграли Кубок України в 13-й раз.
У Тернополі завершився фінальний матч футбольного Кубка України. Трофей виграло «Динамо» (Київ), яке обіграло в овертаймі «Зорю» (Луганськ) 1:0, передає Укрінформ.
Основний час завершився внічию 0:0. А в овертаймі на 98-й хвилині м’яч забив Циганков.
«Динамо» оформило в цьому сезоні «золотий дубль» вигравши чемпіонат і Кубок.
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У Тернополі завершився фінальний матч футбольного Кубка України. Трофей виграло «Динамо» (Київ), яке обіграло в овертаймі «Зорю» (Луганськ) 1:0, передає Укрінформ.
Основний час завершився внічию 0:0. А в овертаймі на 98-й хвилині м’яч забив Циганков.
«Динамо» оформило в цьому сезоні «золотий дубль» вигравши чемпіонат і Кубок.
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