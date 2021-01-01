14 травня на Волині: гортаючи календар

14 травня відзначають народне свято Веремія Запашника, також присвячене початку посівних робіт на землі.14 травня день народження у ексдепутата Луцької міської ради, відеооператора, громадського діячаВітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Герасим, Макар і Тамара.Бажаємо міцного здоров’я, радості від життя і успіхів у всіх починаннях.• 14 травня не можна лінуватися• Не слід сумувати і скаржитися• Не рекомендується в цей день садити й пересаджувати кімнатні квіти