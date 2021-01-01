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14 травня на Волині: гортаючи календар

14 травня на Волині: гортаючи календар
14 травня відзначають народне свято Веремія Запашника, також присвячене початку посівних робіт на землі.

14 травня день народження у ексдепутата Луцької міської ради Віктора Ящука, відеооператора Ігоря Кулікова, громадського діяча Анатолія Бубенщикова.

Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Герасим, Макар і Тамара.

Бажаємо міцного здоров’я, радості від життя і успіхів у всіх починаннях.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• 14 травня не можна лінуватися
• Не слід сумувати і скаржитися
• Не рекомендується в цей день садити й пересаджувати кімнатні квіти



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