14 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
14 травня відзначають народне свято Веремія Запашника, також присвячене початку посівних робіт на землі.
14 травня день народження у ексдепутата Луцької міської ради Віктора Ящука, відеооператора Ігоря Кулікова, громадського діяча Анатолія Бубенщикова.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Герасим, Макар і Тамара.
Бажаємо міцного здоров’я, радості від життя і успіхів у всіх починаннях.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• 14 травня не можна лінуватися
• Не слід сумувати і скаржитися
• Не рекомендується в цей день садити й пересаджувати кімнатні квіти
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14 травня день народження у ексдепутата Луцької міської ради Віктора Ящука, відеооператора Ігоря Кулікова, громадського діяча Анатолія Бубенщикова.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Герасим, Макар і Тамара.
Бажаємо міцного здоров’я, радості від життя і успіхів у всіх починаннях.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• 14 травня не можна лінуватися
• Не слід сумувати і скаржитися
• Не рекомендується в цей день садити й пересаджувати кімнатні квіти
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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