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Вже сьогодні «Гармидер» у Луцьку покаже нову виставу

Вже сьогодні «Гармидер» у Луцьку покаже нову виставу
Театр «Гармидер» презентує нову виставу «9 ночей».
Дійство відбудеться 14 та 15 травня о 19:00. Подію анонсували на сторінці театру у фейсбуці.

Організатори повідомляють, що «9 НОЧЕЙ» — лірична драма за п’єсою Матея Вишнєка «Пригода ведмедиків панда, яку розповів один саксофоніст, котрий мав подружку у Франкфурті».

"З нагоди Дня Європи у нашому театрі прем'єра вистави за п'єсою сучасного європейського автора Матея Вишнека — румунського письменника, поета і драматурга, який живе у Франції, - пишуть гармидерці. - Критики вважають його найвизначнішим драматургом після Ежена Іонеску; він автор двадцати п'єс, поставлених у понад 30 країнах світу. Театр «Гармидер» має дозвіл на постановку п'єси від самого автора!"

«Незнайомі чоловік і жінка прокидаються в одному ліжку!» — це міг би бути початок тривіального сюжету... Але ж ні! Це фантастична історія», – інтригують організатори.

Локація: вулиця Залізнична, 9
Бронювання за номером: +38-099-248-18-86
Вхід — 150 гривень
Кількість місць обмежена


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Теги: Гармидер, 9ночей, вистава
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