Вже сьогодні «Гармидер» у Луцьку покаже нову виставу



Дійство відбудеться 14 та 15 травня о 19:00. Подію анонсували на сторінці театру у



Організатори повідомляють, що «9 НОЧЕЙ» — лірична драма за п’єсою Матея Вишнєка «Пригода ведмедиків панда, яку розповів один саксофоніст, котрий мав подружку у Франкфурті».



"З нагоди Дня Європи у нашому театрі прем'єра вистави за п'єсою сучасного європейського автора Матея Вишнека — румунського письменника, поета і драматурга, який живе у Франції, - пишуть гармидерці. - Критики вважають його найвизначнішим драматургом після Ежена Іонеску; він автор двадцати п'єс, поставлених у понад 30 країнах світу. Театр «Гармидер» має дозвіл на постановку п'єси від самого автора!"



«Незнайомі чоловік і жінка прокидаються в одному ліжку!» — це міг би бути початок тривіального сюжету... Але ж ні! Це фантастична історія», – інтригують організатори.



Локація: вулиця Залізнична, 9

Бронювання за номером: +38-099-248-18-86

Вхід — 150 гривень

Кількість місць обмежена





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Театр «Гармидер» презентує нову виставу «9 ночей».Дійство відбудеться 14 та 15 травня о 19:00. Подію анонсували на сторінці театру у фейсбуці. Організатори повідомляють, що «9 НОЧЕЙ» — лірична драма за п’єсою«Пригода ведмедиків панда, яку розповів один саксофоніст, котрий мав подружку у Франкфурті»."З нагоди Дня Європи у нашому театрі прем'єра вистави за п'єсою сучасного європейського автора Матея Вишнека — румунського письменника, поета і драматурга, який живе у Франції, - пишуть гармидерці. - Критики вважають його найвизначнішим драматургом після Ежена Іонеску; він автор двадцати п'єс, поставлених у понад 30 країнах світу. Театр «Гармидер» має дозвіл на постановку п'єси від самого автора!"«Незнайомі чоловік і жінка прокидаються в одному ліжку!» — це міг би бути початок тривіального сюжету... Але ж ні! Це фантастична історія», – інтригують організатори.Локація: вулиця Залізнична, 9Бронювання за номером:Вхід — 150 гривеньКількість місць обмежена

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