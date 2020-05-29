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Vodafone стрімко втрачає клієнтів: в компанії назвали причину

Vodafone стрімко втрачає клієнтів: в компанії назвали причину
Мобільний оператор Vodafone залишився без деякої частини своїх клієнтів. Частина користувачів відмовилася від sim-карт цього оператора. Однак, незважаючи на це, компанія отримала за перший квартал поточного року більший дохід, аніж за аналогічний минулорічний період.
Про це повідомляє сайт biz.todaу.

Відмову від sim-карт у Vodafone пояснюють просто: через пандемію люди втратили частину своїх доходів, і тому змушені економити навіть на мобільному зв'язку. Тому зараз багато клієнтів відмовилися від другої sim-карти, зокрема, і від sim-карти Vodafone.

"Деяке скорочення абонентської бази зумовлено загальною тенденцією відмови від других SIM-карт, що викликано зниженням доходів населення", - повідомляє прес-служба мобільного оператора.

І все ж, незважаючи на втрату деякої частини своїх клієнтів, Vodafone закінчив перший квартал 2021 із кращими фінансовими результатами, ніж перший квартал 2020. За підсумками першого кварталу компанія отримала дохід у розмірі 4,73 млрд гривень. Це на 8% більше, ніж було за аналогічний період 2020.

Збільшення фінансових надходжень пов'язують ыз тим, що в компанії зростає чисельність клієнтів, які переходять на контрактну форму обслуговування. Зокрема, зростає чисельність IoT-користувачів - клієнтів, які користуються послугами з дистанційного управління автономними пристроями, підключеними до інтернету.

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Теги: Vodafone, втрачає клієнтів
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