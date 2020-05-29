Vodafone стрімко втрачає клієнтів: в компанії назвали причину



Про це повідомляє сайт



Відмову від sim-карт у Vodafone пояснюють просто: через пандемію люди втратили частину своїх доходів, і тому змушені економити навіть на мобільному зв'язку. Тому зараз багато клієнтів відмовилися від другої sim-карти, зокрема, і від sim-карти Vodafone.



"Деяке скорочення абонентської бази зумовлено загальною тенденцією відмови від других SIM-карт, що викликано зниженням доходів населення", - повідомляє прес-служба мобільного оператора.



І все ж, незважаючи на втрату деякої частини своїх клієнтів, Vodafone закінчив перший квартал 2021 із кращими фінансовими результатами, ніж перший квартал 2020. За підсумками першого кварталу компанія отримала дохід у розмірі 4,73 млрд гривень. Це на 8% більше, ніж було за аналогічний період 2020.



Збільшення фінансових надходжень пов'язують ыз тим, що в компанії зростає чисельність клієнтів, які переходять на контрактну форму обслуговування. Зокрема, зростає чисельність IoT-користувачів - клієнтів, які користуються послугами з дистанційного управління автономними пристроями, підключеними до інтернету.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мобільний оператор Vodafone залишився без деякої частини своїх клієнтів. Частина користувачів відмовилася від sim-карт цього оператора. Однак, незважаючи на це, компанія отримала за перший квартал поточного року більший дохід, аніж за аналогічний минулорічний період.Про це повідомляє сайт biz.todaу. Відмову від sim-карт у Vodafone пояснюють просто: через пандемію люди втратили частину своїх доходів, і тому змушені економити навіть на мобільному зв'язку. Тому зараз багато клієнтів відмовилися від другої sim-карти, зокрема, і від sim-карти Vodafone."Деяке скорочення абонентської бази зумовлено загальною тенденцією відмови від других SIM-карт, що викликано зниженням доходів населення", - повідомляє прес-служба мобільного оператора.І все ж, незважаючи на втрату деякої частини своїх клієнтів, Vodafone закінчив перший квартал 2021 із кращими фінансовими результатами, ніж перший квартал 2020. За підсумками першого кварталу компанія отримала дохід у розмірі 4,73 млрд гривень. Це на 8% більше, ніж було за аналогічний період 2020.Збільшення фінансових надходжень пов'язують ыз тим, що в компанії зростає чисельність клієнтів, які переходять на контрактну форму обслуговування. Зокрема, зростає чисельність IoT-користувачів - клієнтів, які користуються послугами з дистанційного управління автономними пристроями, підключеними до інтернету.

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