Режисер з Луцька Олесь Санін знімає наймасштабніший історичний фільм: прем’єра вже незабаром.ВІДЕО

Вийшов офіційний трейлер пригодницько-історичного екшену «Довбуш» режисера, виробництва компанії Pronto Film.Про це повідомляється на сайті Держкіно.Початок 18 століття. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, опиняються поза законом і стають опришками. У пошуках помсти панам за вбивство батьків Довбушів, брати стають ворогами один одному. Один прагне грошей, другий – справедливості.Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, аби знищити Довбуша. Але він їх перехитрив. І розрослася легенда про карпатського лицаря. Легенда, що надихає покоління тих, хто бореться за свободу рідної землі. Про силу і любов Олекси Довбуша, про зраду і кривду. Про те, як він жив і як обманув смерть.“Для фільму ми зібрали найкращу кінематографічну команду однодумців з України, Польщі, Канади та США. Для зйомок обрали унікальні природні та історичні локації. Ландшафти, праліси та майже недоторкані сучасністю скелі та урочища, що несуть у собі силу та магію насправді дикої природи й силу вільного духу. Ми відроджували ремесла та реставрували унікальні техніки бою. Вивчали музичну, матеріальну і нематеріальну культуру часу, в якому розгортаються події фільму. І все це для того, щоб розказати неповторну історію боротьби й кохання, яка пережила століття” – розповідає режисер Олесь Санін.Знімальний процес історичної стрічки “Довбуш” мав закінчитись минулого року, але через пандемію коронавірусу його довелось відкласти у часі. Фільмування одного з наймасштабніших та найамбітніших українських кінопроєктів за часів Незалежності буде відновлено на початку червня цього року.Вихід фільму “Довбуш” в український кінопрокат заплановано на осінь цього року. Точну дату прем’єри творці обіцяють оголосити вже незабаром.