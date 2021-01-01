Повідомили, як курсуватиме новий потяг Ковель-Миколаїв: розклад руху

Вже відсьогодні,14 травня, курсуватиме новий пасажирський потяг «Ковель-Миколаїв».Про це повідомили в «Укрзалізниці». На Волині потяг буде робити зупинки на станціях: Ковель,Рожище,Ківерці, Луцьк,Ківерці. Далі потяг курсуватиме до Рівного, Здолбунова, Острога, Шепетівки, Бердичева, Білої Церкви, Ім.Т. Шевченка, Кривого Рога, Херсона і Миколаєва.З Ковеля потяг вирушатиме по парних числах о 11.15 год, а до Миколаєва прибуватиме 10:13 год наступного дня.У зворотньому напрямку поїзд з Миколаєва вирушатиме о 14.34 год по непарних числах місяця, а прибуватиме на станцію Ковель-Пасажирський о 13.36год наступного дня."Укрзалізниця" інформує, що цей додатковий поїзд курсуватиме весь літній період, щоб у компанії могли вивчити пасажиропотік.