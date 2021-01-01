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Повідомили, як курсуватиме новий потяг Ковель-Миколаїв: розклад руху

Повідомили, як курсуватиме новий потяг Ковель-Миколаїв: розклад руху
Вже відсьогодні,14 травня, курсуватиме новий пасажирський потяг «Ковель-Миколаїв».

Про це повідомили в «Укрзалізниці». На Волині потяг буде робити зупинки на станціях: Ковель,Рожище,Ківерці, Луцьк,Ківерці. Далі потяг курсуватиме до Рівного, Здолбунова, Острога, Шепетівки, Бердичева, Білої Церкви, Ім.Т. Шевченка, Кривого Рога, Херсона і Миколаєва.

З Ковеля потяг вирушатиме по парних числах о 11.15 год, а до Миколаєва прибуватиме 10:13 год наступного дня.

У зворотньому напрямку поїзд з Миколаєва вирушатиме о 14.34 год по непарних числах місяця, а прибуватиме на станцію Ковель-Пасажирський о 13.36год наступного дня.

"Укрзалізниця" інформує, що цей додатковий поїзд курсуватиме весь літній період, щоб у компанії могли вивчити пасажиропотік.

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Теги: Ковель-Миколаїв, поїзд
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