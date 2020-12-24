В одному з Волинських сіл учні зустрінуть перше вересня в новозбудованій школі

Володимира Зеленського «Велике будівництво». Для цього з державного бюджету цьогоріч у Волинську область спрямували майже 49 мільйонів гривень.



Завершити будівництво планують до вересня поточного року, адже нині школярі навчаються у приміщенні старого будинку культури у три зміни. Проце повідомляє



Наразі на будівельному майданчику уже завершенні усі «чорнові» роботи. Будівельники приступили до вкладання підлоги у навчальних кімнатах, встановлення дверей та шпаклювання стін. У харчовому блоці та санвузлах розпочали вкладати плитку на стінах та підлозі, триває монтаж вентиляційних систем.



Матиме школа і новий спортивний зал площею понад 450 м².

До слова, під час попереднього візиту керівництвом ОДА були зробленні зауваження з приводу якості покладеної плитки у санвузлах. Так, усі зауваження враховані та виправлені.



Згідно з вимогами Мінрегіону, усі новозбудовані освітні заклади повинні відповідати інклюзії. Відтак, у новій школі села Башлики уже підготовлена шахта для встановлення спеціального ліфта, ширина дверей становить 1 метр, класні кімнати та санвузли не мають порогів.



З настанням сприятливих погодних умов будівельники приступили до оздоблення зовнішнього фасаду та облаштування тіньових павільйончиків. Також на території навчального закладу будуються очисні споруди, встановлені протипожежні резервуари, та побудований ангар для шкільного автобуса.



Загалом сьогодні на будівництві освітнього закладу працює понад 60 працівників із 11 будівельних бригад.



«У новому навчальному закладі будуть створенні комфортні умови для якісного навчання школярів та роботи педагогічного колективу, – переконаний голова ОДА Юрій Погуляйко. – Окрім цієї школи, у 2021 році також плануємо завершити будівництво навчального закладу у селі Піща Ковельського району».



Школу розпочали будувати «з нуля» ще у 2018 році. Однак, продовжити будівництво нової школи вдалося завдяки програмі Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Потужність навчального закладу – майже 400 учнівських місць. Загальна площа освітнього закладу 8105 м². Загальна кошторисна вартість реалізації проєкту становить понад 114 мільйонів гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сучасна простора школа будується у селі Башлики Луцького району в рамках програми Президента України«Велике будівництво». Для цього з державного бюджету цьогоріч у Волинську область спрямували майже 49 мільйонів гривень.Завершити будівництво планують до вересня поточного року, адже нині школярі навчаються у приміщенні старого будинку культури у три зміни. Проце повідомляє пресслужба Волинської ОДА.Наразі на будівельному майданчику уже завершенні усі «чорнові» роботи. Будівельники приступили до вкладання підлоги у навчальних кімнатах, встановлення дверей та шпаклювання стін. У харчовому блоці та санвузлах розпочали вкладати плитку на стінах та підлозі, триває монтаж вентиляційних систем.Матиме школа і новий спортивний зал площею понад 450 м².До слова, під час попереднього візиту керівництвом ОДА були зробленні зауваження з приводу якості покладеної плитки у санвузлах. Так, усі зауваження враховані та виправлені.Згідно з вимогами Мінрегіону, усі новозбудовані освітні заклади повинні відповідати інклюзії. Відтак, у новій школі села Башлики уже підготовлена шахта для встановлення спеціального ліфта, ширина дверей становить 1 метр, класні кімнати та санвузли не мають порогів.З настанням сприятливих погодних умов будівельники приступили до оздоблення зовнішнього фасаду та облаштування тіньових павільйончиків. Також на території навчального закладу будуються очисні споруди, встановлені протипожежні резервуари, та побудований ангар для шкільного автобуса.Загалом сьогодні на будівництві освітнього закладу працює понад 60 працівників із 11 будівельних бригад.«У новому навчальному закладі будуть створенні комфортні умови для якісного навчання школярів та роботи педагогічного колективу, – переконаний голова ОДА. – Окрім цієї школи, у 2021 році також плануємо завершити будівництво навчального закладу у селі Піща Ковельського району».Школу розпочали будувати «з нуля» ще у 2018 році. Однак, продовжити будівництво нової школи вдалося завдяки програмі Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Потужність навчального закладу – майже 400 учнівських місць. Загальна площа освітнього закладу 8105 м². Загальна кошторисна вартість реалізації проєкту становить понад 114 мільйонів гривень.

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