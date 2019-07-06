Якою була луцька дитяча залізниця 60 років тому.ФОТО
Сьогодні, 08:17
У мережі показали архівні фотографії Дитячої залізниці у Луцьку.
Світлинами у фейсбуці поділився Геннадій Стернічук.
«Луцьк, початок 60-х. Цікаво було провідати брата – провідника одного з вагонів, походити берегами чистої Сапалаївки та розглядати у прозорій воді пиявок...», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, що зараз подальша доля залізниці невідома. На сторінці у фейсбуку небайдужі містяни закликають 16 травня о 12:00 прийти підтримали і відстояти дитячу залізницю в Луцьку.
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Світлинами у фейсбуці поділився Геннадій Стернічук.
«Луцьк, початок 60-х. Цікаво було провідати брата – провідника одного з вагонів, походити берегами чистої Сапалаївки та розглядати у прозорій воді пиявок...», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, що зараз подальша доля залізниці невідома. На сторінці у фейсбуку небайдужі містяни закликають 16 травня о 12:00 прийти підтримали і відстояти дитячу залізницю в Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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