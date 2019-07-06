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Якою була луцька дитяча залізниця 60 років тому.ФОТО

Якою була луцька дитяча залізниця 60 років тому.ФОТО
У мережі показали архівні фотографії Дитячої залізниці у Луцьку.
Світлинами у фейсбуці поділився Геннадій Стернічук.

«Луцьк, початок 60-х. Цікаво було провідати брата – провідника одного з вагонів, походити берегами чистої Сапалаївки та розглядати у прозорій воді пиявок...», – йдеться у дописі.

Якою була луцька дитяча залізниця 60 років тому.ФОТО
Якою була луцька дитяча залізниця 60 років тому.ФОТО
Якою була луцька дитяча залізниця 60 років тому.ФОТО

Нагадаємо, що зараз подальша доля залізниці невідома. На сторінці у фейсбуку небайдужі містяни закликають 16 травня о 12:00 прийти підтримали і відстояти дитячу залізницю в Луцьку.


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Теги: дитяча залізниця, Луцьк, ретрофото
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Коментарі 1
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Да хай вже зроблять краще там щось нормальне.
Залізниця просто стоїть.вона толком і не працює.
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