Якою була луцька дитяча залізниця 60 років тому.ФОТО



Світлинами у фейсбуці поділився Геннадій Стернічук.



«Луцьк, початок 60-х. Цікаво було провідати брата – провідника одного з вагонів, походити берегами чистої Сапалаївки та розглядати у прозорій воді пиявок...», – йдеться у дописі.





Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі показали архівні фотографії Дитячої залізниці у Луцьку.Світлинами у фейсбуці поділився«Луцьк, початок 60-х. Цікаво було провідати брата – провідника одного з вагонів, походити берегами чистої Сапалаївки та розглядати у прозорій воді пиявок...», – йдеться у дописі.Нагадаємо, що зараз подальша доля залізниці невідома . На сторінці у фейсбуку небайдужі містяни закликають 16 травня о 12:00 прийти підтримали і відстояти дитячу залізницю в Луцьку.

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