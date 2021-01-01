Повідомили про ситуацію щодо COVID-19 в Україні за останню добу

7562 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 14 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 336 дітей та 216 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 14 травня.Кількість тих, хто одужав за добу, понад два тижні значно перевищує число інфікованих.Також за минулу добу:госпіталізовано – 2 195 осіб;летальних випадків – 287;одужало – 15 958 осіб;здійснено тестувань за добу – 79 452 (зокрема методом ПЛР – 33 889, методом ІФА – 14 118, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 445).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 143 448 осіб;одужало – 1 832 601 особа;летальних випадків – 47 620;проведено ПЛР-тестувань – 9 790 291.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (681), Харківській (665), Дніпропетровській (487), Черкаській (449) таДонецькій (445) областях.Вакцинація в Україні:21 587 людей щеплено проти COVID-19 за добу 13 травня 2021 року в Україні.918 164 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 918 162 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 8 358 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).Щеплення проводилось 237 мобільними бригадами з імунізації та 731 пунктом щеплення.Станом на 13 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 550 017 людей.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 681 випадок/ 2 249 щеплень;Вінницька область – 126 випадків/ 554 щеплення;Волинська область – 228 випадків/ 884 щеплення;Дніпропетровська область – 487 випадків/ 1 222 щеплення;Донецька область – 445 випадків/ 1 244 щеплення;Житомирська область – 211 випадків/ 989 щеплень;Закарпатська область – 105 випадків/ 1 337 щеплень;Запорізька область – 301 випадок/ 705 щеплень;Івано-Франківська область – 186 випадків/ 1 339 щеплень;Київська область – 301 випадок/ 944 щеплення;Кіровоградська область – 127 випадків/ 314 щеплень;Луганська область – 186 випадків/ 557 щеплень;Львівська область – 350 випадків/ 1 384 щеплення;Миколаївська область – 285 випадків/ 471 щеплення;Одеська область – 368 випадків/ 984 щеплення;Полтавська область – 325 випадків/ 926 щеплень;Рівненська область – 357 випадків/ 944 щеплення;Сумська область – 249 випадків/ 422 щеплення;Тернопільська область – 200 випадків/ 896 щеплень;Харківська область – 665 випадків/ 649 щеплень;Херсонська область – 250 випадків/ 34 щеплення;Хмельницька область – 334 випадки/ 1 037 щеплень;Черкаська область – 449 випадків/ 468 щеплень;Чернівецька область – 95 випадків/ 478 щеплень;Чернігівська область – 251 випадок/ 556 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.В Україні діє адаптивний карантин, країну поділили на зони.В Україні не залишилося областей в червоній зоні. З 13 травня всі регіони перейшли в жовту зону карантину.