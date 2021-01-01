«Волиньгаз» продовжує модернізацію газових мереж





Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу».



Утримання газорозподільних мереж і споруд на них, модернізація, капітальні та поточні ремонти, фінансують виключно з коштів, що надходять від волинян у вигляді плати за розподіл газу. Щоб у період найбільших навантажень газові мережі працювали оптимально та злагоджено, фахівці АТ «Волиньгаз» упродовж року проводять комплекс робіт з модернізації мереж. У 2021 році встановили нове обладнання у чотирьох газорозподільних пунктах у Луцьку, Ковелі, Горохові на суму 900 тис. грн.



«У Волинській області 23% газопроводів побудовані 30 і більше років тому. Рівень зношеності газорозподільних мереж області сягнув понад 15%. Система потребує модернізації та інвестицій, аби кожен споживач природного газу на Волині і надалі міг безпечно використовувати блакитне паливо для обігріву домівки чи приготування їжі», – зазначає головний інженер АТ «Волиньгаз» Андрій Цибульський.



У 2020 році найбільше газопроводів компанія замінила в містах Ковелі та Нововолинську, смт. Ратно, в с. Струмівка та с. Милуші Луцького району і селах Будятичі та Грибовиця Іваничівського району, де близько 30% мереж зношені. У 2021 АТ «Волиньгаз» планує замінити газопроводи в Рожищі, Нововолинську, Ковелі, Струмівці, Милушах Коршівці Луцького району, Охнівці Володимир-Волинського району.



На стан газорозподільної системи також впливає газове обладнання, яке експлуатують споживачі. Сучасні котли, водонагрівачі, газові плити в порівнянні зі старими моделями не лише значно економніші, а й мають автоматику, яка мінімізує ризики аварійних ситуацій.



Придбати нове газове обладнання, укласти угоду на техобслуговування клієнти АТ «Волиньгазу» можна у





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щоб забезпечити безаварійний та надійний розподіл газу споживачам, АТ «Волиньгаз» щорічно модернізує газові мережі. Від початку 2021 року фахівці «Волиньгазу» вже встановили 15 нових шафових газорозподільних пунктів виробництва Львівського заводу RGC Production, комплексно обстежили 1,5 тис. км газопроводів та ліквідували близько 70 витоків газу під час КПО. Загалом на модернізацію мереж компанія вже спрямувала 1,9 млн. грн.Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу».Утримання газорозподільних мереж і споруд на них, модернізація, капітальні та поточні ремонти, фінансують виключно з коштів, що надходять від волинян у вигляді плати за розподіл газу. Щоб у період найбільших навантажень газові мережі працювали оптимально та злагоджено, фахівці АТ «Волиньгаз» упродовж року проводять комплекс робіт з модернізації мереж. У 2021 році встановили нове обладнання у чотирьох газорозподільних пунктах у Луцьку, Ковелі, Горохові на суму 900 тис. грн.«У Волинській області 23% газопроводів побудовані 30 і більше років тому. Рівень зношеності газорозподільних мереж області сягнув понад 15%. Система потребує модернізації та інвестицій, аби кожен споживач природного газу на Волині і надалі міг безпечно використовувати блакитне паливо для обігріву домівки чи приготування їжі», – зазначає головний інженер АТ «Волиньгаз»У 2020 році найбільше газопроводів компанія замінила в містах Ковелі та Нововолинську, смт. Ратно, в с. Струмівка та с. Милуші Луцького району і селах Будятичі та Грибовиця Іваничівського району, де близько 30% мереж зношені. У 2021 АТ «Волиньгаз» планує замінити газопроводи в Рожищі, Нововолинську, Ковелі, Струмівці, Милушах Коршівці Луцького району, Охнівці Володимир-Волинського району.На стан газорозподільної системи також впливає газове обладнання, яке експлуатують споживачі. Сучасні котли, водонагрівачі, газові плити в порівнянні зі старими моделями не лише значно економніші, а й мають автоматику, яка мінімізує ризики аварійних ситуацій.Придбати нове газове обладнання, укласти угоду на техобслуговування клієнти АТ «Волиньгазу» можна у Клієнтському просторі 104.ua

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