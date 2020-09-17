Волинянин вирощує 150 сортів винограду

Григорій Новосад – виноградар. Майже 13 років поспіль займається цією справою у рідному селі Козлів Локачинського району.



На площі 12 соток вирощує 150 сортів винограду, з яких 100 уже плодоносять, а 50 – це молоді саджанці, повідомляє



Усе розпочалося у 2008-му, коли посадив перші виноградні лози сортів «Аркадія» і «Лора» для домашнього вжитку. Ідейним натхненником та партнером у цій справі стала дружина Світлана. Пан Григорій – самоук, у своїй справі невпинно йшов шляхом спроб, помилок і власних досягнень.



Із 2019 року Григорій Новосад активно долучився до проєкту Волинського обласного центру зайнятості «Територія майстерності» як ментор. Під час майстер-класів, які відбуваються у Локачинській районній філії, щедро ділиться з безробітними власними знаннями. Його любов до виноградарства настільки потужна, що у кожного зі слухачів виникає бажання вирощувати сонячні грона на своїх ділянках. До слова, у господаря стільки запалу й енергії, що у вільний час донедавна грав у Козлівському аматорському сільському театрі.



Щороку, з середини серпня, Григорій Новосад гостинно запрошує усіх охочих відвідати виноградник. Він проводить цікаві екскурсії для поціновувачів ароматної ягоди. Тут можна просто прогулятися довгими духмяними рядами виноградника, посмакувати різними сортами, придбати ягоду, саджанці та отримати професійні поради щодо їх вирощування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. – виноградар. Майже 13 років поспіль займається цією справою у рідному селі Козлів Локачинського району.На площі 12 соток вирощує 150 сортів винограду, з яких 100 уже плодоносять, а 50 – це молоді саджанці, повідомляє Волинський обласний центр зайнятості Усе розпочалося у 2008-му, коли посадив перші виноградні лози сортів «Аркадія» і «Лора» для домашнього вжитку. Ідейним натхненником та партнером у цій справі стала дружина. Пан Григорій – самоук, у своїй справі невпинно йшов шляхом спроб, помилок і власних досягнень.Із 2019 року Григорій Новосад активно долучився до проєкту Волинського обласного центру зайнятості «Територія майстерності» як ментор. Під час майстер-класів, які відбуваються у Локачинській районній філії, щедро ділиться з безробітними власними знаннями. Його любов до виноградарства настільки потужна, що у кожного зі слухачів виникає бажання вирощувати сонячні грона на своїх ділянках. До слова, у господаря стільки запалу й енергії, що у вільний час донедавна грав у Козлівському аматорському сільському театрі.Щороку, з середини серпня, Григорій Новосад гостинно запрошує усіх охочих відвідати виноградник. Він проводить цікаві екскурсії для поціновувачів ароматної ягоди. Тут можна просто прогулятися довгими духмяними рядами виноградника, посмакувати різними сортами, придбати ягоду, саджанці та отримати професійні поради щодо їх вирощування.

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