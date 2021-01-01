Ситуація з COVID-19 на Волині за минулу добу у цифрах. СТАТИСТИКА
Сьогодні, 09:56
За останню добу на Волині зареєстрували 228 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них у дітей – 15, у медпрацівників — 4).
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Одужали за добу – 398 осіб, летальних випадків – 3.
За весь час пандемії в області зареєстрували 59 337 підтверджених випадків COVID-19, з них - 3 085 у дітей та 3 526 у медичних працівників. Одужали 53 961 особа, з них 2 630 дітей та 3 204 медичних працівники. 1 062 випадки хвороби завершилося летально, в тому числі померло 28 медиків.
Кількість активних хворих – 4 314.
За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстрували серед учнів та вчителів міста Луцьк, Луцького, Ковельського, Ратнівського, Камінь-Каширського, Старовижівського та Горохівського районів (захворіли 11 учнів та 12 педагогів). Наразі продовжують хворіти 117 учнів та 162 працівники закладів освіти.
Розподіл випадків:
За період епідемічного спостереження зареєстрували 65 725 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 529 повідомлень про підозру на COVID-19.
Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 231 062 особи. За минулу добу обстежили – 1 419 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 62 та приватними лабораторіями – 400.
Методом ІФА на COVID-19 обстежили 161 926 осіб. За минулу добу обстежили — 386 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 324 та приватними лабораторіями – 51.
Від початку вакцинальної кампанії в області провели 22 382 щеплення, в тому числі за 13 травня 2021 року — 884.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Одужали за добу – 398 осіб, летальних випадків – 3.
За весь час пандемії в області зареєстрували 59 337 підтверджених випадків COVID-19, з них - 3 085 у дітей та 3 526 у медичних працівників. Одужали 53 961 особа, з них 2 630 дітей та 3 204 медичних працівники. 1 062 випадки хвороби завершилося летально, в тому числі померло 28 медиків.
Кількість активних хворих – 4 314.
За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстрували серед учнів та вчителів міста Луцьк, Луцького, Ковельського, Ратнівського, Камінь-Каширського, Старовижівського та Горохівського районів (захворіли 11 учнів та 12 педагогів). Наразі продовжують хворіти 117 учнів та 162 працівники закладів освіти.
Розподіл випадків:
За період епідемічного спостереження зареєстрували 65 725 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 529 повідомлень про підозру на COVID-19.
Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 231 062 особи. За минулу добу обстежили – 1 419 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 62 та приватними лабораторіями – 400.
Методом ІФА на COVID-19 обстежили 161 926 осіб. За минулу добу обстежили — 386 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 324 та приватними лабораторіями – 51.
Від початку вакцинальної кампанії в області провели 22 382 щеплення, в тому числі за 13 травня 2021 року — 884.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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