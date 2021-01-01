Ситуація з COVID-19 на Волині за минулу добу у цифрах. СТАТИСТИКА

За останню добу на Волині зареєстрували 228 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них у дітей – 15, у медпрацівників — 4).Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Одужали за добу – 398 осіб, летальних випадків – 3.За весь час пандемії в області зареєстрували 59 337 підтверджених випадків COVID-19, з них - 3 085 у дітей та 3 526 у медичних працівників. Одужали 53 961 особа, з них 2 630 дітей та 3 204 медичних працівники. 1 062 випадки хвороби завершилося летально, в тому числі померло 28 медиків.Кількість активних хворих – 4 314.За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстрували серед учнів та вчителів міста Луцьк, Луцького, Ковельського, Ратнівського, Камінь-Каширського, Старовижівського та Горохівського районів (захворіли 11 учнів та 12 педагогів). Наразі продовжують хворіти 117 учнів та 162 працівники закладів освіти.За період епідемічного спостереження зареєстрували 65 725 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 529 повідомлень про підозру на COVID-19.Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 231 062 особи. За минулу добу обстежили – 1 419 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 62 та приватними лабораторіями – 400.Методом ІФА на COVID-19 обстежили 161 926 осіб. За минулу добу обстежили — 386 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 324 та приватними лабораторіями – 51.Від початку вакцинальної кампанії в області провели 22 382 щеплення, в тому числі за 13 травня 2021 року — 884.