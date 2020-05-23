На Волині у хворого на коронавірус пацієнта видалили 15-сантиметровий тромб. ФОТО 18+





Про це повідомляє Нововолинська центральна міська лікарня у фейсбуці.



Тромбоз лівої руки виявили у пацієнта хворого на ковід. Операцію успішно провели хірурги медзакладу на чолі з обласним судинним хірургом Біднюком Романом Миколайовичем.



За словами медиків, тромбоз відбувається через надмірну реакцію імунної системи на вірус.



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