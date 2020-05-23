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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині у хворого на коронавірус пацієнта видалили 15-сантиметровий тромб. ФОТО 18+

На Волині у хворого на коронавірус пацієнта видалили 15-сантиметровий тромб. ФОТО 18+
Волинські лікарі видалили 15-сантиметровий тромб.

Про це повідомляє Нововолинська центральна міська лікарня у фейсбуці.

Тромбоз лівої руки виявили у пацієнта хворого на ковід. Операцію успішно провели хірурги медзакладу на чолі з обласним судинним хірургом Біднюком Романом Миколайовичем.

За словами медиків, тромбоз відбувається через надмірну реакцію імунної системи на вірус.
На Волині у хворого на коронавірус пацієнта видалили 15-сантиметровий тромб. ФОТО 18+
На Волині у хворого на коронавірус пацієнта видалили 15-сантиметровий тромб. ФОТО 18+
На Волині у хворого на коронавірус пацієнта видалили 15-сантиметровий тромб. ФОТО 18+

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Теги: операція, коронавірус, тромб
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