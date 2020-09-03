На волинських водоймах вилучили 300 метрів браконьєрських сіток
Сьогодні, 19:22
На водоймах у Ратнівському районі екоінспектори вилучили 300 метрів браконьєрських сіток.
Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
На Ратнівщині провели природоохоронний рейд. Працівники екоінспекції у Волинській області спільно з поліцейськими провели рейдову перевірку на Ратнівщині.
У гідрологічних заказниках місцевого значення «Озерця» та «Залухівський» вилучили незаконні знаряддя лову. Зокрема, виявили 300 метрів безгосподарських браконьєрських сіток.
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Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
На Ратнівщині провели природоохоронний рейд. Працівники екоінспекції у Волинській області спільно з поліцейськими провели рейдову перевірку на Ратнівщині.
У гідрологічних заказниках місцевого значення «Озерця» та «Залухівський» вилучили незаконні знаряддя лову. Зокрема, виявили 300 метрів безгосподарських браконьєрських сіток.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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