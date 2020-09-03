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На волинських водоймах вилучили 300 метрів браконьєрських сіток

На волинських водоймах вилучили 300 метрів браконьєрських сіток
На водоймах у Ратнівському районі екоінспектори вилучили 300 метрів браконьєрських сіток.

Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.

На Ратнівщині провели природоохоронний рейд. Працівники екоінспекції у Волинській області спільно з поліцейськими провели рейдову перевірку на Ратнівщині.

У гідрологічних заказниках місцевого значення «Озерця» та «Залухівський» вилучили незаконні знаряддя лову. Зокрема, виявили 300 метрів безгосподарських браконьєрських сіток.

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Теги: Волинь, Ратнівщина, водойми, браконьоєри
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