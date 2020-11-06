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Школярі в чотирьох обласних центрах України продовжать вчитися влітку

Школярі в чотирьох обласних центрах України продовжать вчитися влітку
У Сумах, Черкасах, Хмельницькому і Кропивницькому ухвалили рішення, що школярі навчатимуться в червні 2021 року.

Про це йдеться на сайті МОН Нова українська школа.

Так, навчання закінчиться:
у Сумах – 11 червня;
у Черкасах – 8 червня;
у Хмельницькому – 11 червня;
деякі пoчаткoві шкoли Кропивницького будуть навчатися дo 7 абo 14 чеpвня.

Нагадаємо, що раніше в МОН пояснили як закінчиться навчальний рік. Зокрема, 2020-2021-й навчальний рік в Україні закінчиться не пізніше 1 липня, а ось підсумкове оцінювання учнів у школах можна проводити дистанційно. Також учні можуть за бажання пройти державну підсумкову атестацію (ДПА).

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Теги: навчання, коронавірус
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