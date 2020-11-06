Школярі в чотирьох обласних центрах України продовжать вчитися влітку





Про це йдеться на сайті МОН



Так, навчання закінчиться:

у Сумах – 11 червня;

у Черкасах – 8 червня;

у Хмельницькому – 11 червня;

деякі пoчаткoві шкoли Кропивницького будуть навчатися дo 7 абo 14 чеpвня.



Нагадаємо, що раніше в МОН

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Сумах, Черкасах, Хмельницькому і Кропивницькому ухвалили рішення, що школярі навчатимуться в червні 2021 року.Про це йдеться на сайті МОН Нова українська школа Так, навчання закінчиться:у Сумах – 11 червня;у Черкасах – 8 червня;у Хмельницькому – 11 червня;деякі пoчаткoві шкoли Кропивницького будуть навчатися дo 7 абo 14 чеpвня.Нагадаємо, що раніше в МОН пояснили як закінчиться навчальний рік . Зокрема, 2020-2021-й навчальний рік в Україні закінчиться не пізніше 1 липня, а ось підсумкове оцінювання учнів у школах можна проводити дистанційно. Також учні можуть за бажання пройти державну підсумкову атестацію (ДПА).

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