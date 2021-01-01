У Луцьку викрили підпільний цех, де підробляли алкоголь відомих марок. ФОТО

Податкова міліція Волині у місті Луцьку припинила незаконне виготовлення алкогольних напоїв.Про це повідомляє Державна фіскальна служба у Волинській області.Так, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 199, 204 Кримінального кодексу України, встановили, що житель міста Луцька здійснював виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв під виглядом відомих торгових марок. Останній обладнав підпільний алкоцех у приміщенні власного помешкання, де здійснював змішування, фільтрацію та розлив «кустарним» способом фальсифікату у тару. В подальшому продукція проходила етапи «коркування» та оклеювання підробленими марками акцизного податку.Одночасно, правоохоронці провели огляд гаражного приміщення одного з гаражних кооперативів м.Луцька, де виявили місце зберігання сировини, зокрема рідини з характерним запахом спирту та фурнітури для розливу горілчаних виробів (картонні короби з написом «Пшенична» та тару типу «Bag in box»).В ході проведення заходів податкова міліція вилучила понад 300 літрів рідини з характерним запахом спирту, майже 50 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв та значну кількість марок акцизного податку з явними ознаками підробки.Наразі проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.