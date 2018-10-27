У місті на Волині впіймали водія-порушника, що був «під мухою»
Сьогодні, 11:35
Ковельські патрульні виявили водія, який порушив ПДР керував, ймовірно, у стані сп’яніння.
Про це інформує патрульна поліція Волинської області.
14 травня близько 4 години ранку ковельські патрульні на вулиці Варшавській виявили автомобіль Ford Mondeo, водій якого порушив вимогу дорожнього знаку 3.21 "В‘їзд заборонено".
Під час спілкування із 29-річним кермувальником, інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Однак пройти огляд на стан сп’яніння на місці події чи в медичному закладі у присутності двох свідків керманич відмовився.
У результаті на нього склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.122 (Порушення вимог дорожніх знаків) та ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
Зауважують, за січень-квітень 2021 року на території Волинській області зареєстровано 19 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, з них 2 ДТП з постраждалими, в яких 2 особи травмувалися.
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Про це інформує патрульна поліція Волинської області.
14 травня близько 4 години ранку ковельські патрульні на вулиці Варшавській виявили автомобіль Ford Mondeo, водій якого порушив вимогу дорожнього знаку 3.21 "В‘їзд заборонено".
Під час спілкування із 29-річним кермувальником, інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Однак пройти огляд на стан сп’яніння на місці події чи в медичному закладі у присутності двох свідків керманич відмовився.
У результаті на нього склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.122 (Порушення вимог дорожніх знаків) та ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
Зауважують, за січень-квітень 2021 року на території Волинській області зареєстровано 19 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, з них 2 ДТП з постраждалими, в яких 2 особи травмувалися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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