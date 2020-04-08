Які продукти на Волині подорожчали, а які подешевшали. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:45
Споживчі ціни на Волині у квітні, порівняно з попереднім місяцем, зросли на 1,3 %. Найбільше здорожчали олія, макарони та яйця.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Головне управління статистики у Волинській області.
Загалом з початку року споживчі ціни на ринках області зросли на 4,9 %.
На що зросли ціни
Найбільше (на 10,8 %) подорожчала соняшникова олія. Її ціна почала зростати ще на початку року. В березні підвищення фіксували на рівні 9 %. Підвищились також ціни на яйця (5,5 %), цукор (5,1 %), макаронні вироби (4,2 %), рис, сметану, продукти переробки зернових, м'ясо птиці, безалкогольні напої, кисломолочні продукти, хліб та свинину.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,4 %, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,0 %. Одяг і взуття подорожчали на 1,2 %, паливо та мастила зросли в ціні на 2,1 %.
Що подешевшало
Водночас на споживчому ринку подешевшали риба та продукти з риби, їх ціна у порівнянні з попереднім місяцем зменшилися на 2,9 %. Також до продуктів, які подешевшали, потрапили овочі, фрукти, масло та яловичина і телятина.
Також в управлінні статистки повідомили про зменшення вартості предметів домашнього вжитку та побутової техніки на 1 %.
Нагадаємо, в березні в управлінні статистики теж повідомляли про зміни на споживчому ринку. Тоді подорожчали олія, м'ясо птиці, хліб та цукор. Натомість зменшилися ціни на яйця, макаронні вироби, яловичину і телятину.
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Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Головне управління статистики у Волинській області.
Загалом з початку року споживчі ціни на ринках області зросли на 4,9 %.
На що зросли ціни
Найбільше (на 10,8 %) подорожчала соняшникова олія. Її ціна почала зростати ще на початку року. В березні підвищення фіксували на рівні 9 %. Підвищились також ціни на яйця (5,5 %), цукор (5,1 %), макаронні вироби (4,2 %), рис, сметану, продукти переробки зернових, м'ясо птиці, безалкогольні напої, кисломолочні продукти, хліб та свинину.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,4 %, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,0 %. Одяг і взуття подорожчали на 1,2 %, паливо та мастила зросли в ціні на 2,1 %.
Що подешевшало
Водночас на споживчому ринку подешевшали риба та продукти з риби, їх ціна у порівнянні з попереднім місяцем зменшилися на 2,9 %. Також до продуктів, які подешевшали, потрапили овочі, фрукти, масло та яловичина і телятина.
Також в управлінні статистки повідомили про зменшення вартості предметів домашнього вжитку та побутової техніки на 1 %.
Нагадаємо, в березні в управлінні статистики теж повідомляли про зміни на споживчому ринку. Тоді подорожчали олія, м'ясо птиці, хліб та цукор. Натомість зменшилися ціни на яйця, макаронні вироби, яловичину і телятину.
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