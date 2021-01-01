У Луцькому районі дівчина посеред вулиці пограбувала пенсіонера

У Луцькому районі поліцейські викрили жінку, що пограбувала пенсіонера.Заява від 53-річного рожищанина надійшла до поліції вчора, 13 травня, інформує сектор комунікації поліції Волині.Чоловік повідомив, що цього ж дня зранку невідома особа відкрито заволоділа його грошовими коштами – чотирма тисячами гривень, що були у лівій кишені куртки. Трапився інцидент на одній із вулиць міста.Співробітники сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (Ківерці) провели усі необхідні оперативно-розшукові заходи та встановили, що до вчинення правопорушення причетна 22-річна жителька сусіднього села. Частину викрадених коштів зловмисниця вже встигла витратити, решту грошей поліцейські вилучили.Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Всі обставини та причини інциденту встановить слідство.