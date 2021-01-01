У Луцькому районі дівчина посеред вулиці пограбувала пенсіонера
Сьогодні, 12:05
У Луцькому районі поліцейські викрили жінку, що пограбувала пенсіонера.
Заява від 53-річного рожищанина надійшла до поліції вчора, 13 травня, інформує сектор комунікації поліції Волині.
Чоловік повідомив, що цього ж дня зранку невідома особа відкрито заволоділа його грошовими коштами – чотирма тисячами гривень, що були у лівій кишені куртки. Трапився інцидент на одній із вулиць міста.
Співробітники сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (Ківерці) провели усі необхідні оперативно-розшукові заходи та встановили, що до вчинення правопорушення причетна 22-річна жителька сусіднього села. Частину викрадених коштів зловмисниця вже встигла витратити, решту грошей поліцейські вилучили.
Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Всі обставини та причини інциденту встановить слідство.
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Заява від 53-річного рожищанина надійшла до поліції вчора, 13 травня, інформує сектор комунікації поліції Волині.
Чоловік повідомив, що цього ж дня зранку невідома особа відкрито заволоділа його грошовими коштами – чотирма тисячами гривень, що були у лівій кишені куртки. Трапився інцидент на одній із вулиць міста.
Співробітники сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (Ківерці) провели усі необхідні оперативно-розшукові заходи та встановили, що до вчинення правопорушення причетна 22-річна жителька сусіднього села. Частину викрадених коштів зловмисниця вже встигла витратити, решту грошей поліцейські вилучили.
Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Всі обставини та причини інциденту встановить слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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