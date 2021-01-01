На дорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» перекинулася вантажівка з деревиною





Автопригода сталася вчора, 13 травня, близько 23:30, інформує ГУНП у Рівненській області.



Встановили, що 36-річний житель міста Тернопіль, водій вантажного автомобіля «DAF XF», не впорався із керуванням та допустив перекидання транспортного засобу у кювет.



Внаслідок ДТП керманич отримав зариту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Наразі чоловік госпіталізований у лікарню.



Відомо також, що автомобіль був завантажений деревиною.



Вирішується питання про правову кваліфікацію та внесення відомостей до ЄРДР.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» поблизу села Карпилівка Рівненського району перекинулася вантажівка.Автопригода сталася вчора, 13 травня, близько 23:30, інформує ГУНП у Рівненській області.Встановили, що 36-річний житель міста Тернопіль, водій вантажного автомобіля «DAF XF», не впорався із керуванням та допустив перекидання транспортного засобу у кювет.Внаслідок ДТП керманич отримав зариту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Наразі чоловік госпіталізований у лікарню.Відомо також, що автомобіль був завантажений деревиною.Вирішується питання про правову кваліфікацію та внесення відомостей до ЄРДР.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію