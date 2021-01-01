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На дорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» перекинулася вантажівка з деревиною

На дорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» перекинулася вантажівка з деревиною
На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» поблизу села Карпилівка Рівненського району перекинулася вантажівка.

Автопригода сталася вчора, 13 травня, близько 23:30, інформує ГУНП у Рівненській області.

Встановили, що 36-річний житель міста Тернопіль, водій вантажного автомобіля «DAF XF», не впорався із керуванням та допустив перекидання транспортного засобу у кювет.

Внаслідок ДТП керманич отримав зариту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Наразі чоловік госпіталізований у лікарню.

Відомо також, що автомобіль був завантажений деревиною.

Вирішується питання про правову кваліфікацію та внесення відомостей до ЄРДР.
На дорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» перекинулася вантажівка з деревиною
На дорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» перекинулася вантажівка з деревиною
На дорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» перекинулася вантажівка з деревиною

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Теги: вантажівка, ДТП
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