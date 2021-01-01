Якою буде погода на Волині у неділю, 16 травня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 7-12°, вдень - 16-21° тепла.



У цей день вшановується пам'ять мучеників Тимофія і Маври. Ще її називали "Маврою-Молочницею", так як у корів збільшувався удій. "Коли на Мавру цвіте черемха - зажди холод живе". Наші пращури вважали, що цвіт черемхи холод приносить.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 16 травня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 7-12°, вдень - 16-21° тепла.У цей день вшановується пам'ять мучеників Тимофія і Маври. Ще її називали "Маврою-Молочницею", так як у корів збільшувався удій. "Коли на Мавру цвіте черемха - зажди холод живе". Наші пращури вважали, що цвіт черемхи холод приносить.

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