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Якою буде погода на Волині у неділю, 16 травня

Якою буде погода на Волині у неділю, 16 травня
У неділю, 16 травня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 7-12°, вдень - 16-21° тепла.

У цей день вшановується пам'ять мучеників Тимофія і Маври. Ще її називали "Маврою-Молочницею", так як у корів збільшувався удій. "Коли на Мавру цвіте черемха - зажди холод живе". Наші пращури вважали, що цвіт черемхи холод приносить.

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Теги: погода, прогноз погоди, Волинь
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